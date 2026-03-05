Minić: Novi Zejtinlik - simbol stradanja, ali i dostojanstva Srba

Autor:ATV
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Srpsko vojničko spomen-groblje Novi Zejtinlik na Sokocu simbol stradanja, ali i dostojanstva i istrajnosti srpskog naroda u namjeri da sačuva Republiku Srpsku.
Minić je naveo da je Novi Zejtinlik, gdje počiva više od 1.000 poginluih srpskih boraca, mjesto tišine i sjećanja.
"Za slobodu u kojoj danas živimo heroji su dali živote. Slava im!", objavio je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Minić je danas sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Radanom Ostojićem položio vijenac kod centralnog krsta na Vojničkom spomen-groblju Novi Zejtinlik na Sokocu.
