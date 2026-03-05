Logo
Large banner

Minić: Novi Zejtinlik - simbol stradanja, ali i dostojanstva Srba

Autor:

ATV

05.03.2026

12:13

Komentari:

0
Саво Минић и Радан Остојић на Соколцу
Foto: Printscreen/X/Savo Minić

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Srpsko vojničko spomen-groblje Novi Zejtinlik na Sokocu simbol stradanja, ali i dostojanstva i istrajnosti srpskog naroda u namjeri da sačuva Republiku Srpsku.

Minić je naveo da je Novi Zejtinlik, gdje počiva više od 1.000 poginluih srpskih boraca, mjesto tišine i sjećanja.

"Za slobodu u kojoj danas živimo heroji su dali živote. Slava im!", objavio je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Minić je danas sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Radanom Ostojićem položio vijenac kod centralnog krsta na Vojničkom spomen-groblju Novi Zejtinlik na Sokocu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Novi Zejtinlik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

U saobraćajnoj nesreći povrijeđeno pet osoba, angažovan i helikopter

47 min

0
Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Zdravlje

Situacija zabrinjavajuća, skočio broj oboljelih: Djeca najugroženija

52 min

0
Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

Ostali sportovi

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Aleksandra Boričića

1 h

0
Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Republika Srpska

Fond PIO pojasnio nova pravila za isplatu penzije putem punomoći

1 h

0

Više iz rubrike

Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Republika Srpska

Fond PIO pojasnio nova pravila za isplatu penzije putem punomoći

1 h

0
Саво Минић и Радан Остојић на Сокоцу одали почаст српским борцима

Republika Srpska

Minić i Ostojić odali poštu srpskim borcima

1 h

0
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

Republika Srpska

Amidžić: Obezbijeđena sredstva za povratak građana BiH sa Bliskog istoka

1 h

0
ЦИК разријешио Миодрага Мишића дужности, мијења га Далибор Панић

Republika Srpska

CIK razriješio Miodraga Mišića dužnosti, mijenja ga Dalibor Panić

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner