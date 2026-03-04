"Dokaz pakosti i gubitak vremena": Sena Uzunović pokušava da kroji sudbinu SNSD-a

Dokaz pakosti i gubitak vremena, tako u SNSD-u vide najnoviji potez sudije Suda BiH. Sena Uzunović ponovo nastoji da izbriše Milorada Dodika iz registra kao predsjednika SNSD-a.

Nenad Stevandić zna i šta je razlog tome. Sve predsjednike, kaže on, od Karadžića do Poplašena, koje su uspjeli da skinu, niko od njih nije ostao u političkom sedlu. U pitanju je bijes, jer je Dodik i dalje tu.

"Da li na tom sedlu pored Milorad Dodik piše ,,ovo ili ono'' to pametni ljudi znaju da nije važno. Važno je ko donosi odluke. Sve ove pakosti koje oni rade neće uticati na to da sve odluke koje donose funkcioneri Republike Srpske donose tako što najveća politička partija imenuje predsjednika Vlade, ima najviše ministara i ima najviše glasova", kaže predsjednik Narodne skupštine.

Dodiku je zabranjeno da obavlja dužnost u institucijama i javnim preduzećima. To se isključivo odnosi na pravni sektor. Stranka je udruženje građana. Dodik kao predsjednik jedne takve ne može da se deklariše pod ove kategorije zakona, tako to vidi SNSD-ov Srđan Mazalica. Zbog svega toga, kaže on, biće ovo još jedan bezuspješan pokušaj.

"Možemo to tumačiti kao njenom frustracijom predsjednikom SNSD-a i činjenicom da njegova moć nije umanjena presudom kojom je ona najviše kumovala", kaže Mazalica.

Uzunovićeva zajedno sa svojim mentorom iz bijele zgrade u Sarajevu pokušava da kroji sudbinu SNSD-a. Nižu se reakcije. Nije ovo samo pravni presedan, kaže Igor Dodik. Otvoreni je ovo rat protiv političke volje naroda u Srpskoj.

"Sud BiH se pretvorio u produženu ruku Šmita i bošnjačke politike koji ne priznaju dejtonsku strukturu BiH. Kada se pravosuđe koristi za brisanje lidera iz registara briše se i granica između prava i tiranije", kaže Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

Gdje prestaje logika, kreće BiH. Nelogično je da se sudija kao pojedinac, a ne institucija obraća sa ovakvim zahtjevom, stav je struke. I to baš sudija koji je sudio i presudio. Ali, nije samo to neobično. Sud BiH nema nadležnosti kada su u pitanju entitetski sudovi. Kažu i da ne treba biti posebno vrijedan i dobar pravnik da bi se to i dokazalo. Dovoljno je samo pročitati 7. 8. i 9. član Zakona o Sudu BiH. Tamo sve piše.

"Ja koliko se god trudio i koliko god čitao ta tri člana ne vidim nigdje nadležnost za postupanje dotične gospođe i preduzimanje bilo kakve radnje. Pogotovo ako se radi o nekom zahtjevu ili instrukciji. Mislim da je to van nekih okvira", kaže Ljubinko Mitrović, profesor krivičnog prava.

Antipravni potez za jednokratnu upotrebu. Sve je to dio političke propagande, kategoričan je Drago Vuković.

"Projekat destabilizacije Republike Srpske i istrajavanje na toj priči. Ne bih ja tome pridavao veliku pažnju. Ali to je loše zbog drugih političkih faktora, zbog partija i ljudi koji žele tu destabilizaciju", kaže Drago Vuković, analitičar.

Osnovni sud u Banjaluci zaprimio je podnesak iz Suda BiH drugog marta. Na isti će se u zakonskom roku dostaviti odgovor", odgovorili su na upit ATV. Uzunovićeva je tumačila ovo i ranije. Tvrdila je da Dodik ne može obavljati ni poziciju predsjednika stranke. Nakon toga došlo je do prepiski između CIK-a BiH i Osnovnog suda u Banjaluci. CIK je tada proglašen nenadležnim, a Sud nije izbrisao Dodika kao ovlašteno lica za zastupanje SNSD-a iz registra političkih organizacija.