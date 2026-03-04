Bojan zatekao zamku za smrt na putu, riječi vlasnika šokantne! "Djeca su mi bila u kolima, a on..."

Izvor:
Bojan V., slučajni prolaznik, podijelio je na društvenoj mreži svoje iskustvo kada je sinoć zatekao sablasni prizor na putu Ljig - Rudnik, koji ga je zamalo koštao života.
Naime, kako je napisao, naišao je na otkačenu kamionsku prikolicu, koja je bez ijednog osvjetljenja i svjetala stajala nasred trake — bez kamiona ispred.
- Nisam mogao da vjerujem šta vidim svojim očima. Ja šta ću, dosta je primjetno i mračno, okrenem moj putnički kombi i kažem djeci da moramo da stojimo tu dok se situacija ne riješi. Stanem iza prikolice i upalim sva četiri migavca ,"da neko ne zagine" - naveo je a svoju objavu podelio na Fejsbuk grupi "Klub profesionalnih vozača — oglasi za posao i informacije".
Kako je potom naveo, pozvao je policiju i prijavio slučaj i šta je zatekao. A potom sačekao jer je shvatio da je vidljivost mala i da vozači iz suprotnog smijera lako mogu da se "zalijepe" u prikolicu.
Stajao je 20 minuta dok se nisu pojavili radnici iz obližnjeg magacina, koji su postavili saobraćajnu signalizaciju i rotacije.
Ubrzo se pojavio i vozač kamiona.
- Ja ga pitam druže što nisi ovo obezbijedio, mogao je neko da pogine. Bar da je stavio florescentnu jaknu koju je nosio na zadnju stranu prikolice. A on mi kaže: "I ja sam u šoku, 40 godina vozim i prvi put ovo vidim" - objašnjava Bojan i dodaje da se šokirao kad je čuo potom šta mu vozač govori.
"A njega..."
- Alo, druže, kako si mogao da odeš i da te nema više od pola sata. A vozač mi na to kaže: "To je moj kamioni ja sam gazda". Mislim se u sebi svaka ti čast. I zahvali Bogu što sam naišao da ti čuvam prikolicu i tebe da ne odeš u zatvor u slučaju da je neko poginuo, ne daj Bože. A i ja sam se osjetio kao budala, stojim i patim da se neko ne skrši, djeca mi u kolima a njega... - završio je Bojan i naveo da se "ni vozač ni vlasnik firme nisu zahvalili za pomoć".
Komentari ispod objave se nižu – dok jedni hvale Bojanovu hrabrost, drugi osuđuju bahatost vlasnika firme koji je očigledno stavio sopstveni komoditet ispred tuđih života.
Trenutno na programu