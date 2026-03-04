Logo
Large banner

Bojan zatekao zamku za smrt na putu, riječi vlasnika šokantne! "Djeca su mi bila u kolima, a on..."

Izvor:

Kurir

04.03.2026

20:46

Komentari:

0
Бојан затекао замку за смрт на путу, ријечи власника шокантне! "Дјеца су ми била у колима, а он..."
Foto: Facebook

Bojan V., slučajni prolaznik, podijelio je na društvenoj mreži svoje iskustvo kada je sinoć zatekao sablasni prizor na putu Ljig - Rudnik, koji ga je zamalo koštao života.

Naime, kako je napisao, naišao je na otkačenu kamionsku prikolicu, koja je bez ijednog osvjetljenja i svjetala stajala nasred trake — bez kamiona ispred.

- Nisam mogao da vjerujem šta vidim svojim očima. Ja šta ću, dosta je primjetno i mračno, okrenem moj putnički kombi i kažem djeci da moramo da stojimo tu dok se situacija ne riješi. Stanem iza prikolice i upalim sva četiri migavca ,"da neko ne zagine" - naveo je a svoju objavu podelio na Fejsbuk grupi "Klub profesionalnih vozača — oglasi za posao i informacije".

Kako je potom naveo, pozvao je policiju i prijavio slučaj i šta je zatekao. A potom sačekao jer je shvatio da je vidljivost mala i da vozači iz suprotnog smijera lako mogu da se "zalijepe" u prikolicu.

Објава на Фејсбуку
Objava na Fejsbuku

Stajao je 20 minuta dok se nisu pojavili radnici iz obližnjeg magacina, koji su postavili saobraćajnu signalizaciju i rotacije.

Ubrzo se pojavio i vozač kamiona.

- Ja ga pitam druže što nisi ovo obezbijedio, mogao je neko da pogine. Bar da je stavio florescentnu jaknu koju je nosio na zadnju stranu prikolice. A on mi kaže: "I ja sam u šoku, 40 godina vozim i prvi put ovo vidim" - objašnjava Bojan i dodaje da se šokirao kad je čuo potom šta mu vozač govori.

"A njega..."

- Alo, druže, kako si mogao da odeš i da te nema više od pola sata. A vozač mi na to kaže: "To je moj kamioni ja sam gazda". Mislim se u sebi svaka ti čast. I zahvali Bogu što sam naišao da ti čuvam prikolicu i tebe da ne odeš u zatvor u slučaju da je neko poginuo, ne daj Bože. A i ja sam se osjetio kao budala, stojim i patim da se neko ne skrši, djeca mi u kolima a njega... - završio je Bojan i naveo da se "ni vozač ni vlasnik firme nisu zahvalili za pomoć".

Komentari ispod objave se nižu – dok jedni hvale Bojanovu hrabrost, drugi osuđuju bahatost vlasnika firme koji je očigledno stavio sopstveni komoditet ispred tuđih života.

(Kurir)

Podijeli:

Tag :

izbjegnuta nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дигитална деменција - дијагноза 21. вијека

Društvo

Digitalna demencija - dijagnoza 21. vijeka

20 min

0
"Ово је веома опасна игра": Путин тврди да се Украјина спрема да дигне у ваздух гасоводе Плави ток и Турски ток

Svijet

"Ovo je veoma opasna igra": Putin tvrdi da se Ukrajina sprema da digne u vazduh gasovode Plavi tok i Turski tok

25 min

0
Студенти Рударског факултета нису забринути за своју будућност: "Дугорочна перспектива"

Društvo

Studenti Rudarskog fakulteta nisu zabrinuti za svoju budućnost: "Dugoročna perspektiva"

32 min

0
Додик и Вучић изненадили Цвијановићеву за рођендан

Republika Srpska

Dodik i Vučić iznenadili Cvijanovićevu za rođendan

27 min

0

Više iz rubrike

Балистичка ракета

Srbija

Može li Iran gađati Bondstil na Kosovu i Metohiji?

1 h

0
Авион, лет

Srbija

Ministarstvo spoljnih poslova objavilo "semafor": Ne idite u ove zemlje!

3 h

0
Важно за будуће пензионере: Ово су нова правила за остваривање пензије

Srbija

Važno za buduće penzionere: Ovo su nova pravila za ostvarivanje penzije

9 h

0
Детаљи стравичног напада паса: Жени откинули руку, она сва у крви допузала до куће

Srbija

Detalji stravičnog napada pasa: Ženi otkinuli ruku, ona sva u krvi dopuzala do kuće

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Odron u rudniku u Kongu: Poginulo više od 200 ljudi, među njima i 70 d‌jece

21

02

ATV na mjestu gdje se tradicija ne zaboravlja: Mlade uče da znaju ko su i odakle su

21

00

Tjerao ženu da mu pošalje eksplicitne fotografije, pa ih slao njenoj porodici

20

51

Trenerski podvig Ognjena Zarića: Altah postao hit austrijske Bundeslige

20

47

Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner