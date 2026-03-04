Logo
Studenti Rudarskog fakulteta nisu zabrinuti za svoju budućnost: "Dugoročna perspektiva"

Autor:

ATV

04.03.2026

20:31

Komentari:

0
Foto: ATV

Najava stečaja u zeničkoj željezari a time i „Novoj Ljubiji“ iz Prijedora pokrenula je pitanje opravdanosti školovanja kadrova u rudarskom sektoru. Dok se sektor suočava sa najvećim promjenama u posljednjih nekoliko decenija, na Rudarskom fakultetu u Prijedoru nema zabrinutosti za budućnost profesije.

Studenti i profesori ističu da rudarstvo ostaje ključna privredna grana koja nudi dugoročnu perspektivu.

илу-пруга-03032026

Republika Srpska

Odgođen lančani kolaps metalnog sektora u BiH, novi rok 1. maj

Ctudenti Rudarskog fakulteta u Prijedoru uprkos negativnim vijestima nicu zabrinuti za svoju profesionalnu budućnost. Pudarstvo vide kao primarnu granu privrede koja zahtjeva visoku i stručnu obrazovanost.

"Prije četiri godine upisala sam Rudarski fakultet sa namjenom da ostanem tu u svojoj zemlji da radim, da se zaposlim . Od fakulteta sam dobila stvarno ono što sam i očekivala to je puno prakse. Kao i svaki Tehnički fakultet zahtjeva puno učenja, puno rada, strpljenja", kaže Marija Panić, student Rudarskog fakulteta, Prijedor

„Sama rudarska djelatnost jeste jedna zahtjevna cjelina ali i perspektivna jer sama energetika i privreda i napredovanje jedne države u cjelini nije moguće bez rudarstva i uvijek će ga biti", rekao je Saša Slijepčević, student Rudarskog fakulteta, Prijedor.

Prijedor predstavlja bazu čiji mineralno-sirovinski kompleks od željezne rude do kvarcnog pijeska snabdijeva temelj metalurškog i industrijskog lanca. U ovom nizu, Rudarski fakultet je ključna karika koja osim školovanja inžEnjera, fokus stavlja na praktičnu nastavu i uključivanje studenata u naučno-istraživačke radove.

"Rudarski fakultet je fakultet koji od početka ima veliki broj časova terenske nastave, to je ono što studentima čini raznovrsnije studiranje i interesantnije, tu se susreću sa realnošću, sa onim što će zaista sutra raditi. Mi se trudimo svake godine da povećavamo taj broj časova da što više različitih rudnika, površinskih podzemnih kopova studenti vide", kaže Svjetlana Sredić, dekan Rudarskog fakulteta.

Dok stotine radnika ostaje bez posla zbog odluke o stečaju rješenje za opstanak je u promjeni pristupa i okretanju ka strateškim sirovinama koje su do sada bile bez tržišne vrijednosti.

"Nekih 13 do 17 minerala kojih do prije 30ak godina uopšte nisu u svijetu eksploatisani danas su kritični mineralni resursi, kritične mineralne sirovine, i svakako da i mi imamo potencijala u tom smislu da naša rudarska proizvodnja obuhvati korak sa trenutnim aktuelnim globalnim kretanjima, tako da biće posla i za rudare i za geologe", kaže Vladimir Malbašić, redovi profesor.

Fokus se usmjerava na nove mineralne resurse. Zbog toga Rudarski fakultet u Prijedoru kroz modernizaciju studijskih programa obrazyje kadar sposoban da odgovori zahtjevima globalnog tržišta.



Rudarski fakultet

Prijedor

