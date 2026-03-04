Novi poslovi u BiH: Uvedeno 30 novih zanimanja - od voditelja društvenih mreža do CNC programera

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, donijela je u srijedu, 4. marta, Odluku o dopuni Odluke o klasifikaciji zanimanja u Federaciji BiH. Ovom odlukom se dopunjuje Šifarski popis zanimanja sa 30 novih.

Inače, klasifikacija zanimanja je obavezan statistički standard koji su dužni primjenjivati svi organi vlasti, privredna društva, ustanove i druga pravna lica u Federaciji BiH, koja vrše evidentiranje, prikupljanje, obradu, analiziranje, prijenos i iskazivanje statističko-analitičkih podataka bitnih za praćenje stanja i kretanja na socijalno-ekonomskom području.

U razlozima za donošenje Odluke navodi se da je Federalni zavod za statistiku nakon provedenih konsultacija sa institucijama koje učestvuju u izradi Klasifikacija zanimanja (Agencija za državnu službu FBiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalni zavod PIO/MIO, Federalni zavodu zdravstvenog osiguranja, Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava FBiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH) pripremio Prijedlog dopune Odluke sa definisanjem šifre i opisa za 30 novih zanimanja.

Radi se o sljedećim zanimanjima: agrometeorolog, rukovodilac službe za stambeno upravljanje i održavanje, inženjer zaštite od požara, stručnjak za uspostavljanje i održavanje GIS-a, doktor urgentne medicine, zdravstveni nutricionista, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, profesor demokratije, profesor estetike, asistent u nastavi, nastavnik demokratije, nastavnik njemačkog jezika, nastavnik turskog jezika

Takođe tu su i zanimanja: voditelj društvenih mreža, rukovodilac jedinice za internu reviziju, interni revizor, ekonomista turizmolog, kriminalistički vještak za daktiloskopsku identifikaciju, socijalni stručnjak za rad sa starijim osobama - gerontolog, tehničar solarnih sistema, turistički i hotelijerski tehničar, medicinski biohemičar, laboratorijsko-sanitarni tehničar, projektant od‌jeće na računaru, tehničar multimedije, tehničar web dizajna, operator za kriptozaštitu i obradu podataka sa radara, instalater fotonaponskih sistema, CNC operater i CNC programer.