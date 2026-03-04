Министарство спољних послова објавило "семафор": Не идите у ове земље!

Аутор:АТВ
04.03.2026
17:05
Коментари:0
Министарство спољних послова Републике Србије објавило је такозвани "семафор" за путовања, систем класификације безбједносних ризика којим су државе подијељене у четири категорије – од зелене до црвене.
"Прије путовања савјетујемо да се информишете на сајту Министарства спољних послова Републике Србије о безбједносној ситуацији у земљи у коју планирате да путујете или кроз коју транзитирате.
Савјети за путовања за сваку државу класификовани су у четири категорије – од зелене до црвене, у складу са процјеном безбједносних ризика", наводи се у саопштењу министарства.
Безбједност жељене земље можете провјерити ОВДЈЕ.
"Семафор – савјети за путовања" је систем препорука који објављује Министарство спољних послова Републике Србије, а који служи као преглед безбједносне ситуације у државама широм свијета.
Ријеч је о табели са препорукама за сваку земљу, при чему је свака држава сврстана у један од четири нивоа – од безбједног до високоризичног.
Класификација функционише по принципу "семафора", односно јасног визуелног означавања степена ризика.
Подаци се редовно ажурирају у складу са процјеном безбједносне ситуације, како би грађани прије путовања или транзита могли да донесу информисану одлуку, наводи министарство.
"Семафор" је подијељен на четири категорије, односно боје:
- Зелена боја: Слободно путовање уз редован опрез
- Жута боја: Путовање уз додатне мјере опреза
- Наранџаста боја: Путовање у случају крајње потребе
- Црвена боја: Не препоручује се путовање
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
