Министарство спољних послова објавило "семафор": Не идите у ове земље!

АТВ

04.03.2026

17:05

Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Министарство спољних послова Републике Србије објавило је такозвани "семафор" за путовања, систем класификације безбједносних ризика којим су државе подијељене у четири категорије – од зелене до црвене.

"Прије путовања савјетујемо да се информишете на сајту Министарства спољних послова Републике Србије о безбједносној ситуацији у земљи у коју планирате да путујете или кроз коју транзитирате.

Савјети за путовања за сваку државу класификовани су у четири категорије – од зелене до црвене, у складу са процјеном безбједносних ризика", наводи се у саопштењу министарства.

Безбједност жељене земље можете провјерити ОВДЈЕ.

Шта је "семафор – савјети за путовања"

"Семафор – савјети за путовања" је систем препорука који објављује Министарство спољних послова Републике Србије, а који служи као преглед безбједносне ситуације у државама широм свијета.

Ријеч је о табели са препорукама за сваку земљу, при чему је свака држава сврстана у један од четири нивоа – од безбједног до високоризичног.

Класификација функционише по принципу "семафора", односно јасног визуелног означавања степена ризика.

Подаци се редовно ажурирају у складу са процјеном безбједносне ситуације, како би грађани прије путовања или транзита могли да донесу информисану одлуку, наводи министарство.

Подијељен на четири боје

"Семафор" је подијељен на четири категорије, односно боје:

- Зелена боја: Слободно путовање уз редован опрез

- Жута боја: Путовање уз додатне мјере опреза

- Наранџаста боја: Путовање у случају крајње потребе

- Црвена боја: Не препоручује се путовање

(Б92)

Иран

Израел Иран

Bliski istok

Иран вијести

земље опасне за путовати

