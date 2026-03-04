Logo
Како најлакше уклонити длаке кућних љубимаца са одјеће и намјештаја?

04.03.2026

18:04

Како најлакше уклонити длаке кућних љубимаца са одјеће и намјештаја?
Фото: ATV

Дијељење дома с кућним љубимцима доноси неизмјерну радост, али и свакодневну борбу с длакама које се задржавају на од‌јећи, намјештају и постељини.

Посебно током периода лињања, чини се да су трагови крзна присутни на сваком кораку. Иако редовно усисавање и кориштење ролера за скидање длачица помажу, многи власници кућних љубимаца и даље се суочавају с тврдокорним длачицама које се тешко уклањају.

Једноставан трик који посљедњих мјесеци привлачи пажњу на друштвеним мрежама укључује комбинацију омекшивача за веш и воде.

мачка-021025

Занимљивости

Студија открила: Мачке нас воле, ево и зашто

Потребно је помијешати омекшивач и воду у омјеру 1:3 те сипати смјесу у боцу с распршивачем. Довољно је лагано попрскати од‌јевни предмет без натапања како би се постигао жељени ефекат.

Након тога, препоручује се кориштење чисте крпе од микрофибре којом се њежно пребрише тканина. Стручњаци објашњавају да се длаке задржавају на од‌јећи због статичког електрицитета, а омекшивач помаже да се тај набој смањи. Када се статика неутралише, длачице се лакше одвајају од влакана и уклањају с површине.

Ова метода показала се посебно ефикасном на тамној од‌јећи, капутима, дуксерицама, али и на софама, прекривачима и другим текстилним површинама у дому. За разлику од ролера, који често захтијева вишеструко прелазак преко исте површине, комбинација омекшивача и микрофибре омогућава брже и темељитије уклањање длака.

Ипак, стручњаци савјетују опрез. Прије употребе смјесе, важно је направити пробу на скривеном дијелу тканине, нарочито код осјетљивих материјала. Такође, треба користити чисту крпу како би се спријечило враћање длачица на од‌јећу. Иако је немогуће у потпуности избјећи трагове кућних љубимаца у дому, овакав практичан трик може помоћи да од‌јећа и простор изгледају уредније и његованије.

мачка

Длаке

