Хороскопски знакови који живе од комплимената

Неки људи се не осјећају пријатно када примају комплименте, помало их одбацују или их чак не примјећују.
За неке хороскопске знакове комплименти нису само успутни бонус у разговору - они су потврда, мотивација и мали емоционални потицај који их може подићи за цијели дан.
Било да је ријеч о похвали за изглед, труд или карактер, ови знакови једноставно "цвјетају" када осјете да их други виде и цијене.
Ако постоји знак који живи за комплименте, онда је то Лав.
Људи рођени у овом знаку воле бити примијећени и признати, а похвала им дјелује попут горива.
Лавови улажу пуно енергије у свој изглед, стил, посао и друштвени живот, па им је природно да очекују и реакцију околине.
Када чују да су харизматични, талентовани или једноставно "сјаје", то их додатно мотивише да буду још бољи.
Лав не тражи комплименте из несигурности - он их види као потврду да је његова енергија препозната.
Ваге обожавају хармонију, љепоту и добар дојам, па није чудно да им комплименти јако пуно значе.
Када неко примијети њихов стил, елеганцију или способност да створе угодну атмосферу, то им уљепша дан.
Ваге често улажу пуно труда у односе са другима, па им је похвала знак да је тај труд примијећен.
Лијепа ријеч код њих има готово терапеутско дјеловање - подсјећа их да су на правом путу.
Близанци су друштвени, комуникативни и увијек спремни за добар разговор, а комплименти су за њих својеврсна ментална стимулација.
Када неко похвали њихову духовитост, интелигенцију или начин на који воде разговор, Близанци то доживљавају као признање за свој највећи таленат - комуникацију.
Таква потврда често их додатно инспирише да буду још креативнији и забавнији у друштву.
Рибе су емотивне и интуитивне, па комплименте доживљавају веома лично.
Када неко примијети њихову доброту, емпатију или креативност, то им даје осјећај да су схваћене.
Рибе често пуно дају другима, па им лијепа ријеч може бити снажна емоционална награда.
Такви тренуци за њих нису површни - оне их доживљавају дубоко и памте дуго, преноси Индекс.
