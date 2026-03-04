Da li Rezolucija o zabrani ustaštva može da ujedini vlast i opoziciju? Rok 16. mart

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da budu razmotreni prijedlozi rezolucije SDS-a, SNSD-a i Kabineta predsjednika NSRS, biće održana 17. marta. Postignut je kompromis da šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica i savjetnik predsjednika NSRS Dragan Dakić, u ime tri predlagača, pokušaju da uobliče ove prijedloge u jedan dokument do 16. marta.

Riječ je o sistemskom pristupu i temi koja je važna za identitet srpskog naroda. Rezolucija je pripremljena u saradnji sa stručnjacima i relevantnim institucijama u Srpskoj, poručio je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Tu se radi o centru za društvene istraživanja, filozofski fakulteti , oba ova naša univerziteta, institut za istorijske studije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, centar za istraživanje rata, ratnih zločina", kaže Srđan Mazalica.

To je još jedan od koraka u borbi protiv ideologije NDH, a u opozicionoj strukturi, nema kontinuiteta u tome. Prijedlog rezolucije o osudi ustaštva opozicije Srpske je toliko loš, da se nije mogao mijenjati amandmanima, naveo je Mazalica. Opozicija u svojoj rezoluciji koristi termin ustaška ideologija i ustaški režim kojima se praktično umanjuje značaj ostalih segmenata društva u okviru NDH u provođenju genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima.

"U ovom njihovom prijedlogu apsolutno se ne spominju ni muslimani u drugom svjetskom ratu koji su bili dio sistema genocida kroz svoje SS divizije, poput Handžar divizije. Ne spominju se Nijemci koji su direktno učestvovali u odvođenju naroda sa Kozare u Jasenovac", kaže Mazalica.

"Ako Republika Srpska hoće da zadrži sva tri stuba vlasti, onda moramo prilikom takvih akata imati ovu vrstu sabornosti koju smo postigli danas, da mi ne izglasamo zakon, a sudije radi VSTS-a i radi bh. nivoa rade protiv toga zakona", kaže Nenad Stevandić, predsjednik NS RS.

Dok traju politička neslaganja oko formulacija, jedno ostaje nesporno - teme stradanja i istorijskog pamćenja zahtijevaju više znanja i odgovornosti.