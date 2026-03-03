Logo
Large banner

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

Autor:

ATV

03.03.2026

17:49

Komentari:

0
"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

Sena Uzunović, sudija Suda BiH koje je osudila Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika Republike Srpske, zatražila je od Osnovnog suda u Banjaluci da Dodika izbriše iz registra kao predsjednika SNSD-a.

Naime, ona smatra da prema pravnim posljedicama presude, on ne može obavljati poziciju predsjednika stranke, prenose federalni mediji.

Ona je i ranije dala svoje tumačenje da on ne može obnašati ni poziciju predsjednika stranke, a onda je došlo do prepiski između CIK-a BiH i Osnovnog suda u Banjaluci.

CIK se proglasio nenadležnim, a Sud nije izbrisao Dodika kao ovlašteno lica za zastupanje SNSD-a iz registra političkih organizacija.

Uzunović je novi dopis poslala 27. februara Osnovnom sudu u Banjaluci u kojoj je dostavila i prvostepenu i pravosnažnu presudu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sena Uzunović

Milorad Dodik

Sud BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Skandalozna odluka Uzunovićeve, predlažem svenarodni miting

1 mj

2
Сена Узуновић наставља да суди Републици Српској

BiH

Sena Uzunović nastavlja da sudi Republici Srpskoj

1 mj

8
Miodrag Malic osuđen zbog slike Radovana Karadžića i Ratka Mladića i dizanja tri prsta

BiH

Maliću tri godine zatvora zbog fotografija Mladića i Karadžića

1 mj

0
Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

Hronika

Uzunoviću dugogodišnja robija: Oduzima se i imovina

2 mj

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

BiH

Dodik: Iniciraćemo prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom

52 min

0
Вулић: По ком правном основу ЦИК пријети због неисплаћених накнада

BiH

Vulić: Po kom pravnom osnovu CIK prijeti zbog neisplaćenih naknada

1 h

0
Авион, лет

BiH

Zakazan let iz Dubaija sa 156 državljana BiH

1 h

0
Цвијановић: Озбиљно схватамо ситуацију, оправдане појачане мјере безбједности у Српској

BiH

Cvijanović: Ozbiljno shvatamo situaciju, opravdane pojačane mjere bezbjednosti u Srpskoj

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

02

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

17

58

Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

17

50

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

17

49

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

17

42

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner