"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

Sena Uzunović, sudija Suda BiH koje je osudila Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika Republike Srpske, zatražila je od Osnovnog suda u Banjaluci da Dodika izbriše iz registra kao predsjednika SNSD-a.
Naime, ona smatra da prema pravnim posljedicama presude, on ne može obavljati poziciju predsjednika stranke, prenose federalni mediji.
Ona je i ranije dala svoje tumačenje da on ne može obnašati ni poziciju predsjednika stranke, a onda je došlo do prepiski između CIK-a BiH i Osnovnog suda u Banjaluci.
CIK se proglasio nenadležnim, a Sud nije izbrisao Dodika kao ovlašteno lica za zastupanje SNSD-a iz registra političkih organizacija.
Uzunović je novi dopis poslala 27. februara Osnovnom sudu u Banjaluci u kojoj je dostavila i prvostepenu i pravosnažnu presudu.
