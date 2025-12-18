Uzunoviću dugogodišnja robija: Oduzima se i imovina

Sud Bosne i Hercegovine je donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Nedim Uzunović i dr. ( S1 2 K 031467 24 K) kojom su optuženi Nedim Uzunović, Jasmina Uzunović, Sead Uzunović, Nadija Ćukle, Munir Ćukle, Alma Turajlić, Vedad Tuzović, Bogdan Joković, proglašeni krivim, za počinjenje navedenih krivičnih djela, te im je Sud izrekao kazne zatvora.

Nedimu Uzunoviću za krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH, u vezi s krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. stav 3. KZFBiH, sklapanje štetnog ugovora iz člana 252. stav 2. KZFBiH i pranje novca iz člana 209. stav 3. KZBiH, Sud mu je na osnovu zakonskih odredbi izrekao kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina.

Scena Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

"Jasmina Uzunović, Sead Uzunović, Alma Turajlić – krivično djelo organiovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZBiH, pa im je Sud na osnovu zakonskih odredbi izrekao kaznu zatvora u trajanju od po jedne (1) godine. Munir Ćukle, Nadija Ćukle, Vedad Tuzović, Bogdan Joković – krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZBiH[1], pa im je Sud na osnovu zakonskih odredbi izrekao zatvora u trajanju od po jedne (1) godine", saopšteno je iz Suda.

Istovremeno su pravna lica Serreta investing d.o.o., Sarajevo, Libero 5 d.o.o., Konjic, i Turist Best d.d. Konjic, oglašena odgovornim za počinjenje krivičnih djela organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZBiH a sve u vezi sa članom 124. stav 1. tačka c) KZBiH, pa im je Sud na osnovu zakonskih odredbi izrekao novčanu kaznu u iznosu od po 2.500.000 KM (dva miliona pet stotina hiljada konvertibilnih maraka) koje novčane kazne su optužena pravna lica dužna platiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude.

Ostali sportovi Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

Istovremeno se od optuženih oduzima imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela kao i od pravnog lica Imperikon Alajens Korporejšn sa Sejšela za koje pravno lice je Sud utvrdio da je stvarni vlasnik Nedim Uzunović.

"U odnosu na optuženog Anela Vrtića optužba se odbija, te se na osnovu zakonskih odredbi, od optuženog Anela Vrtića oduzima imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela, i to novac u iznosu od 6.711,65 KM i 1981 dionica društva Turist Best d.d. Konjic koji iznos je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti presude", objavio je Sud.

Društvo Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

Optuženi se terete da su kao pripadnici međusobno povezane i organizovane grupe ljudi, koju je organizovao Nedim Uzunović s ciljem da pripadnici grupe međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, sa drugim osobama i samostalno organiziraju, pripremaju i vrše djela koja u međusobnoj povezanosti radnji i posljedica imaju obilježja krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, kojima će pripadnici grupe ostvarivati zajedničku ili pojedinačnu protivpravnu korist u novcu, materijalnim dobrima ili drugim oblicima koristi, kojoj grupi su svjesno i htijući pristupili optuženi E.H, Sead Uzunović, Jasmina Uzunović, Nadija Ćukle, Munir Ćukle, Alma Turajlić, osuđeni Aziz Šukalo, Vedad Tuzović, Bogdan Joković, i njima druge poznate osobe, te pravna lica Sereta investing d.o.o. Sarajevo, Libero 5 d.c .o. Konjic, Turist Best d.d. Konjic i nedostupno lice E.G. d.o.o. Rogoznica.

"Radi pribavljanja imovinske koristi djelovali su najkraće u periodu od 2005. do 2016. godine, na način da je Nedim Uzunović, u svojstvu direktora Predstavništva Bosnalijeka d.d. u Moskvi, nakon što je osnovao najmanje dvije of-šor kompanije – Imperikon Alajaens Korporejšn iz Sejšela i Serreta Investing Inc. iz Britanskih Djevičanskih Otoka, otvorio bankovne račune za Imperikon Alajaens Korporejšn u Letoniji a za Serreta Investing Inc. na Kipru", kažu u Sudu.

Tenis Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

Navedenim računima je upravljao Nedim Uzunović, postupajući suprotno interesima pravnog lica Bosnalijek d.d. Sarajevo, zaključivao ugovore o navodnom pružanju marketinških i konsultantskih usluga, te iste usluge, iako svjestan da usluge za koje su novčana sredstva uplaćena nisu izvršene od of-šor kompanija, plaćao sa računa kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo, posredstvom drugih kompanija.

U optužnici se dalje navodi da je Nedim Uzunović u cilju prikrivanja prirode, izvora i porijekla novčanih sredstava za koja je znao da su stečena krivičnim djelom, kao stvarni vlasnik navedenih of-šor kompanija, a u isto vrijeme i direktor Predstavništva Bosnalijeka d.d. u Moskvi, vršio transfer novčanih sredstva sa računa of-šor kompanija na vlastite račune i račune pripadnika organizovane grupe, uključujući i optužena pravna lica, na koji način je oštećeno pravno lice Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu od 10.849.609,43 KM, a u kojem iznosu su optuženi sebi pribavili protupravnu imovinsku korist, istim raspolagali i koristili u privrednom poslovanju, kupovali pokretnu i nepokretnu imovinu u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj stavljajući novac za koji su znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela u legalne finansijske tokove.