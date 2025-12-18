Logo
Large banner

Dojave o bombama u školama u Srpskoj okvalifikovane kao terorizam

Izvor:

Agencije

18.12.2025

16:04

Komentari:

0
Дојаве о бомбама у школама у Српској оквалификоване као тероризам
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske saopštilo je da da je Republičko javno tužilaštvo današnje dojave o bombama u školama u Srpskoj okvalifikovalo kao krivično djelo terorizam.

"Protivdiverzioni pregledi urađen je u 334 objekta osnovnih škola (glavne i područne) i 4 objekta srednjih škola", naveli su iz MUP-a Srpske.

Dodaju da je ostalo da se pregledaju još 33 lokacije i to u Banjaluci 31 i u Tesliću dvije.

Брајан Волш-01122025

Svijet

Izrečena presuda: Evo koliko dugo Brajan Volš ide na robiju

Podsjećamo, danas, 18. decembra, škole širom Republike Srpske su dobile mejlove o postavljenim eksplozivnim napravama.

Policija je postupila po navedenim prijavama i uradila protivdiverzione preglede u obrazovnim ustanovama.

Podijeli:

Tagovi:

dojava o bombi

dojava bomba

škole

MUP Republike Srpske

terorizam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чека нас мрак вијека - научници објавили датум

Nauka i tehnologija

Čeka nas mrak vijeka - naučnici objavili datum

1 h

0
Нестала Мишел

Svijet

Otetu kćerku pronašao nakon 43 godine

1 h

0
Јавор преусмјерио новац од новогодишњег пријема на пронаталитетну политику

Gradovi i opštine

Javor preusmjerio novac od novogodišnjeg prijema na pronatalitetnu politiku

1 h

0
Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

Svijet

Viktor Orban odbrusio: To je mrtva ideja

1 h

0

Više iz rubrike

Амри Пашић Фаћо

Hronika

Ubiću te, djece mi: Faćo optužen da je prijetio direktoru

2 h

0
Експлозија у кући у Србији, има повријеђених

Hronika

Eksplozija u kući u Srbiji, ima povrijeđenih

2 h

0
Преврнуо се аутомобил у Требињу

Hronika

Prevrnuo se automobil u Trebinju

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

17

07

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

16

55

Narod priča: Milići

16

55

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

16

45

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner