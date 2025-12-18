Dojave o bombama u školama u Srpskoj okvalifikovane kao terorizam

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske saopštilo je da da je Republičko javno tužilaštvo današnje dojave o bombama u školama u Srpskoj okvalifikovalo kao krivično djelo terorizam.

"Protivdiverzioni pregledi urađen je u 334 objekta osnovnih škola (glavne i područne) i 4 objekta srednjih škola", naveli su iz MUP-a Srpske.

Dodaju da je ostalo da se pregledaju još 33 lokacije i to u Banjaluci 31 i u Tesliću dvije.

Podsjećamo, danas, 18. decembra, škole širom Republike Srpske su dobile mejlove o postavljenim eksplozivnim napravama.

Policija je postupila po navedenim prijavama i uradila protivdiverzione preglede u obrazovnim ustanovama.