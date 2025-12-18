Logo
Viktor Orban odbrusio: To je mrtva ideja

Izvor:

Agencije

18.12.2025

15:31

Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја
Ideja da EU koristi zamrznutu rusku imovinu, koja se uglavnom nalazi u Briselu, kako bi finansirala Ukrajinu mrtva je jer postoji manjina koja je protiv toga, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Orban je novinarima, po dolasku na samit EU, ponovio i da finansiranje Ukrajine iz zajedničkog kredita EU nije prihvatljivo za Mađarsku.

"Dakle, mislim da je ovo mrtvo pitanje. Možda će pokušati ponovo, ali nema šanse da prijedlog dobije većinu. Mislim da je to van dnevnog reda, iako može da dođe do nekih akcija. Moramo ponovo da počnemo sa cijelim pitanjem, da se preispitamo kako dalje? Još ne znamo da li će se drugi prijedlozi pojaviti da zamijene mrtvu, potrošenu ideju", rekao je Orban.

On je podsjetio na mađarski Ustav u kome u jednom članu piše da mađarska vlada može da pozajmljuje novac koji stvara obavezu plaćanja za Mađarsku samo ako to odobri parlament.

"Nemam takvo ovlašćenje, i ne vjerujem da će bilo koji premijer u Mađarskoj ikada dobiti ovlašćenje od parlamenta da zaduži Mađarsku. Dakle, za Mađarsku, put finansiranja Ukrajine iz zajedničkog kredita apsolutno nije moguć", rekao je Orban.

Naglasio je da je njegov cilj da se na današnjem samitu EU preduzmu koraci ka miru, a ne ka ratu.

EU namjerava da iskoristi 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine kao osnovu za zajam Ukrajini jer će bez finansijske pomoći Ukrajina ostati bez novca u drugom kvartalu sljedeće godine i najvjerovatnije izgubiti sukob s Rusijom.

