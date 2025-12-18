Evropska unija želi da nastavi finansiranje sukoba u Ukrajini i odlaže mirovne napore, rekao je izaslanik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

"SAD su predložile finansiranje mira, obnove i rasta", napisao je Dmitrijev na Iksu.

Dmitrijev, direktor Ruskog fonda za direktne investicije /RDIF/, upitao je da li će "prasići" EU pokušati da "nelegalno ukradu ruske rezerve", čime će potkopati povjerenje u tržišta EU i belgijski depozitar hartija od vrijednosti "Juroklir", ili će "evropski glasovi razuma" prevladati.

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je juče da EU mora da do kraja godine odluči da li će finansirati Kijev kroz zajednički zajam ili korišćenjem ruske imovine.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je juče da će Rusija silom zauzeti više teritorije u Ukrajini ako se Kijev i evropski političari, koje je nazvao "prasićima", ne angažuju oko američkih prijedloga za mirovno rješenje. /kraj/dd