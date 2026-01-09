Državljanin Bugarske uhapšen u Srbiji zbog šverca kokaina i heroina

Izvor:
Policija u Srbiji uhapsila je 45-godišnjeg državljanina Bugarske kod kojeg je pronašla kilogram kokaina i dva kilograma heroina.
Od bugarskog državljanina čiji su inicijali V.A.V. zaplijenjena su i dva mobilna telefona, oko 2.000 evra, automobil "mercedes" i kamp prikolica, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
On je osumnjičen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge, određeno mu je zadržavanje do 48 časova i biće sproveden Višem tužilaštvu u Smederevu.
