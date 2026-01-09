Logo
Gutić-Bjelica: Mađarska na našoj strani, na strani istine

ATV

09.01.2026

14:27

Foto: ATV

Zaista možemo reći da je Mađarska veliki prijatelj Republike Srpske istakla je ambasadorka BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica u ATV specijalu.

"Zaista je bitno što su se ti odnosi uspostavili još pre 5-6 godina kada su se prvi put susreli predsednik SNSD-a i premijer Mađarske Viktor Orban, i kada je između njih uspostavljena jedna lična veza. Za sada možemo reći da imamo velikog prijatelja koji ima čvrstu odluku da pomogne. Da bude na našoj strani, na strani istine", rekla je Gutić-Bjelica.

Biljana Gutić Bjelica

Mađarska

