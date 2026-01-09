Gutić-Bjelica: Mađarska na našoj strani, na strani istine

Izvor:
ATV
09.01.2026
14:27
Komentari:0
Zaista možemo reći da je Mađarska veliki prijatelj Republike Srpske istakla je ambasadorka BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica u ATV specijalu.
"Zaista je bitno što su se ti odnosi uspostavili još pre 5-6 godina kada su se prvi put susreli predsednik SNSD-a i premijer Mađarske Viktor Orban, i kada je između njih uspostavljena jedna lična veza. Za sada možemo reći da imamo velikog prijatelja koji ima čvrstu odluku da pomogne. Da bude na našoj strani, na strani istine", rekla je Gutić-Bjelica.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
17
07
17
04
16
56
16
54
16
52
Trenutno na programu