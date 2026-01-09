Logo
Minić za ATV: Srpska nastala u miru i ljubavi

Izvor:

ATV

09.01.2026

13:44

Минић за АТВ: Српска настала у миру и љубави
Foto: ATV

Republika Srpska je nastala u miru 9. januara 1992. godine, izjavio je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić u ATV specijalu.

"Danas je bilo nekoliko neugodnosti u smislu pitanja: šta ćete vi ako dobijete krivičnu prijavu i slično. Ako dobijem krivičnu prijavu zato što slavim Dan Republike Srpske, to samo pokazuje do koje mjere smo otišli u krajnost nefunkcionisanja državne zajednice u kojoj živimo. Mi šaljemo poruke mira i ljubavi. Danas nikome nije rečena nijedna ružna riječ u Banjaluci. Naprotiv, sve sam pozvao da u svečanoj atmosferi proslavimo. U cijelom regionu, pa i u Evropi, obilježava se Dan Republike Srpske. Šta je tu sporno", upitao je Minić.

Minić je istakao da je Republika Srpska izvor sigurnosti za njene građane.

"Radosni smo što već 34 godine imamo Republiku Srpsku i dok god je imamo, imamo i sigurnost", rekao je Minić.

Savo Minić

9. januar - Dan Republike Srpske

