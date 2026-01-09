Minić za ATV: Srpska nastala u miru i ljubavi

"Danas je bilo nekoliko neugodnosti u smislu pitanja: šta ćete vi ako dobijete krivičnu prijavu i slično. Ako dobijem krivičnu prijavu zato što slavim Dan Republike Srpske, to samo pokazuje do koje mjere smo otišli u krajnost nefunkcionisanja državne zajednice u kojoj živimo. Mi šaljemo poruke mira i ljubavi. Danas nikome nije rečena nijedna ružna riječ u Banjaluci. Naprotiv, sve sam pozvao da u svečanoj atmosferi proslavimo. U cijelom regionu, pa i u Evropi, obilježava se Dan Republike Srpske. Šta je tu sporno", upitao je Minić.

Minić je istakao da je Republika Srpska izvor sigurnosti za njene građane.

"Radosni smo što već 34 godine imamo Republiku Srpsku i dok god je imamo, imamo i sigurnost", rekao je Minić.