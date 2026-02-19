Tramp: Rat je gotov, predajte oružje

Donald Tramp izjavio je da je rat u Gazi završen i poručio da očekuje da Hamas preda oružje, uz upozorenje na "veoma oštar odgovor" ukoliko to ne učini.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je rat u Gazi završen i da očekuje da Hamas preda oružje.

Obraćajući tokom održavanja prve sjednice Odbora za mir u Vašingtonu, Tramp je istakao da je "rat u Gazi gotov", ali da i dalje postoje "manji plamenovi". "Hamas će, mislim, predati oružje, kao što je obećao. Ako to ne učine, biće suočeni sa veoma oštrim odgovorom. To ne žele", rekao je Tramp, prenosi NBC Njuz.

On je naveo da je Hamas odigrao značajnu ulogu u naporima za pronalaženje tela izraelskih talaca u Gazi i poručio da su Sjedinjene Američke Države posvećene tome da Gaza postane stabilna i dobro vođena teritorija.

Tramp je, kako prenosi Al Džazira, ocenio da slanje američkih vojnika u Gazu radi uništavanja Hamasa nije neophodno, dodajući da "svet sada čeka Hamas" i da je ta organizacija "jedina prepreka" daljem napretku.