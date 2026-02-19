"Više od 70 miliona tona ruševina": Detaljan plan za obnovu Pojasa Gaze

Član Izvršnog komiteta Odbora za mir Jakir Gabaj izjavio je danas da obnova Pojasa Gaze počinje čišćenjem više od 70 miliona tona ruševina i neeksplodirane municije, zajedno sa stotinama kilometara tunela.

- Imamo detaljan master plan za izgradnju stanova i infrastrukturu modernih škola i bolnica, razvoj proizvodnje i poljoprivrede, puteva i vozova, vodovoda i energetskih postrojenja, logističkih čvorišta, telekomunikacionih, tehnoloških i centara podataka, sportskih i rekreativnih objekata, morske luke i aerodroma, kao i još mnogo toga - kazao je Gabaj na osnivačkom sastanku Odbora za mir u Vašingtonu.

Gabaj, izraelsko-kiparski magnat u oblasti nekretnina je kazao da je finansiranje spremno i da će biti ulaganja u slobodnu ekonomiju, prenio je Tajms of Izrael.

- Lokalno stanovništvo će graditi svoje gradove, što će stvoriti stotine hiljada radnih mjesta i oživjeti ekonomiju - ukazao je Gabaj.

On je dodao da je obala Gaze dugačka 42 kilometra i da može da se razvije kao nova mediteranska rivijera sa 200 hotela i potencijalnim ostrvima, a da će prihod od toga ići lokalnim stanovnicima kroz suvereni fond Gaze.

- Ovaj plan je u potpunosti uslovljen kompletnim razoružanjem Hamasa“, naveo je Gabaj.

Na osnivački sastanak Odbora za mir je doputovalo oko dvadesetak svjetskih lidera i visokih zvaničnika, a isti je organizovan nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa, u saradnji sa Katarom i Egiptom, postigla primirje u oktobru kako bi prekinula dvogodišnji rat u Gazi.