Logo
Large banner

Dodik pozdravio Trampovu inicijativu o osnivanju Odbora za mir

Izvor:

ATV

22.01.2026

13:07

Komentari:

1
Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je inicijativu američkog predsjednika Donalda Trampa o osnivanju Odbora za mir kao pokušaj da se politika vrati svom osnovnom smislu - miru, stabilnosti i zaštiti interesa naroda, a ne interesima raznih globalnih birokratija i lobističkih struktura koje godinama žive od tuđih kriza, usput ne rješavajući nijednu.

Dodik je ukazao da je Republika Srpska dugo svjedočila kako se pod plaštom navodnog multilateralizma djelovalo kao kroz mrežu kvaziinstitucija koje nisu služile narodima, već pritiscima i gdje se suverenitet kažnjavao, izborna volja poništavala, a demokratski izabrani lideri etiketirali samo zato što nisu pristajali da kleče pred poraženim ideologijama.

On je naglasio da zato Trampova poruka iz Davosa ima težinu - da svijet mora prestati da bude talac poludjeli birokratija i aktivističkih aparata i da se državama mora vratiti pravo da štite svoje granice, poredak i narod.

"To nije prijetnja nikome - to je povratak realnosti", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je istakao da Evropa danas djeluje izgubljeno u vlastitom licemjerju.

"Decenijama su nam držali lekcije o pravu i demokratiji, dok su podržavali agende nametanja ideologija, rušenja tradicije, razaranja hrišćanskih i porodičnih temelja društva i progona svakog političara ili države koji su se usudili da kažu - dosta je", naveo je Dodik.

On je dodao da im je bilo lako da se igraju pravilima dok je sila bila samo u njihovim rukama, a sada, kada se svijet mijenja i kada se sile vraćaju politici interesa i stvarnosti, odjednom bi da se pozivaju na principe koje su prvi pogazili.

"Republika Srpska zna šta znači kada vam drugi `tumače demokratiju` i `uređuju društvo`. Zato razumijemo i podržavamo svaki pokušaj da se svijet vrati zdravom razumu - miru kroz snagu, stabilnosti kroz suverenitet i slobodi naroda da odlučuje o sebi", naglasio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Donald Tramp

Gaza

inicijativa

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Више повријеђених у тешкој несрећи

Hronika

Više povrijeđenih u teškoj nesreći

1 h

0
Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

BiH

Počela sjednica Predstavničkog doma, na dnevnom redu reformska agenda

1 h

0
Сушење одјеће

Savjeti

Veoma je opasno: Evo zašto nikada ne biste trebali sušiti odjeću na radijatoru

1 h

0
Наоружани нападач убио три особе

Svijet

Naoružani napadač ubio tri osobe

1 h

0

Više iz rubrike

Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

Republika Srpska

Izmjene Zakona o stvarnim pravima upućene Zajedničkoj komisiji

1 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Predsjednik Republike nije dekor, već politička kičma sistema

1 h

10
Кузмић: Мљекарство у Српској значајно ојачало током протеклих година

Republika Srpska

Kuzmić: Mljekarstvo u Srpskoj značajno ojačalo tokom proteklih godina

2 h

1
Радан Остојић

Republika Srpska

Podrška Ostojiću iz Kneževa, Čelinca, Kotor Varoša i Teslića

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner