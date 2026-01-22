Dodik pozdravio Trampovu inicijativu o osnivanju Odbora za mir

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je inicijativu američkog predsjednika Donalda Trampa o osnivanju Odbora za mir kao pokušaj da se politika vrati svom osnovnom smislu - miru, stabilnosti i zaštiti interesa naroda, a ne interesima raznih globalnih birokratija i lobističkih struktura koje godinama žive od tuđih kriza, usput ne rješavajući nijednu.

Dodik je ukazao da je Republika Srpska dugo svjedočila kako se pod plaštom navodnog multilateralizma djelovalo kao kroz mrežu kvaziinstitucija koje nisu služile narodima, već pritiscima i gdje se suverenitet kažnjavao, izborna volja poništavala, a demokratski izabrani lideri etiketirali samo zato što nisu pristajali da kleče pred poraženim ideologijama.

On je naglasio da zato Trampova poruka iz Davosa ima težinu - da svijet mora prestati da bude talac poludjeli birokratija i aktivističkih aparata i da se državama mora vratiti pravo da štite svoje granice, poredak i narod.

"To nije prijetnja nikome - to je povratak realnosti", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je istakao da Evropa danas djeluje izgubljeno u vlastitom licemjerju.

I welcome President Donald Trump’s @realDonaldTrump initiative presented in Davos — the establishment of a Board of Peace — as a step toward restoring the true purpose of politics: the pursuit of peace and stability, and the defense of national interests, rather than serving the… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 22, 2026

"Decenijama su nam držali lekcije o pravu i demokratiji, dok su podržavali agende nametanja ideologija, rušenja tradicije, razaranja hrišćanskih i porodičnih temelja društva i progona svakog političara ili države koji su se usudili da kažu - dosta je", naveo je Dodik.

On je dodao da im je bilo lako da se igraju pravilima dok je sila bila samo u njihovim rukama, a sada, kada se svijet mijenja i kada se sile vraćaju politici interesa i stvarnosti, odjednom bi da se pozivaju na principe koje su prvi pogazili.

"Republika Srpska zna šta znači kada vam drugi `tumače demokratiju` i `uređuju društvo`. Zato razumijemo i podržavamo svaki pokušaj da se svijet vrati zdravom razumu - miru kroz snagu, stabilnosti kroz suverenitet i slobodi naroda da odlučuje o sebi", naglasio je Dodik.