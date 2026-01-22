Logo
Large banner

Podrška Ostojiću iz Kneževa, Čelinca, Kotor Varoša i Teslića

Izvor:

ATV

22.01.2026

11:22

Komentari:

0
Радан Остојић
Foto: Ustupljena fotografija

Regija Boračke organizacije Kotor Varoš koju čine opštine: Kotor Varoš, Kneževo, Čelinac i Teslić, na svom sastanku dali su podršku Radanu Ostojiću, koji je imenovan na funkciju Ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Predstavnici Regije smatraju da je Ostojić najadekvatniji kandidat za ovu funkciju, imajući u vidu njegove osobine, stručne kvalifikacije i dosadašnje zasluge.

Radan Ostojić je RVI i borac, a riječ je o nestranačkoj ličnosti koja je kroz dugogodišnji rad stekla značajno iskustvo i detaljno poznavanje problematike boračkih kategorija, kažu u BORS-u.

"Zbog toga Opštinske boračke organizacije ove Regije uvjerene su da će se gospodin Ostojić snažno zalagati za zaštitu i unapređenje prava boraca RVI i porodica poginulih boraca, te smatraju da će dati maksimalan doprinos unapređenju boračke populacije i spremni su na punu saradnju sa Radanom Ostojićem tokom njegovog mandata u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske", zaključuje se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Radan Ostojić

BORS

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској

Republika Srpska

Košarac: Izetbegović potvrdio da Sarajevo i Šmit računaju na opoziciju u Srpskoj

3 h

4
Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

Republika Srpska

Vijeće naroda Srpske o vetu Bošnjaka na izmjene Zakona o stvarnim pravima

6 h

0
Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Republika Srpska

Počinju pripreme glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Srpske

7 h

0
Додик открио колико планира да буде у врху политике Републике Српске

Republika Srpska

Dodik otkrio koliko planira da bude u vrhu politike Republike Srpske

16 h

13

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner