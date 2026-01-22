Podrška Ostojiću iz Kneževa, Čelinca, Kotor Varoša i Teslića

Regija Boračke organizacije Kotor Varoš koju čine opštine: Kotor Varoš, Kneževo, Čelinac i Teslić, na svom sastanku dali su podršku Radanu Ostojiću, koji je imenovan na funkciju Ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Predstavnici Regije smatraju da je Ostojić najadekvatniji kandidat za ovu funkciju, imajući u vidu njegove osobine, stručne kvalifikacije i dosadašnje zasluge.

Radan Ostojić je RVI i borac, a riječ je o nestranačkoj ličnosti koja je kroz dugogodišnji rad stekla značajno iskustvo i detaljno poznavanje problematike boračkih kategorija, kažu u BORS-u.

"Zbog toga Opštinske boračke organizacije ove Regije uvjerene su da će se gospodin Ostojić snažno zalagati za zaštitu i unapređenje prava boraca RVI i porodica poginulih boraca, te smatraju da će dati maksimalan doprinos unapređenju boračke populacije i spremni su na punu saradnju sa Radanom Ostojićem tokom njegovog mandata u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske", zaključuje se u saopštenju.