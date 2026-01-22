Logo
Large banner

Vijeće naroda Srpske o vetu Bošnjaka na izmjene Zakona o stvarnim pravima

Izvor:

ATV

22.01.2026

07:38

Komentari:

0
Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима
Foto: ATV

Vijeće naroda Republike Srpske trebalo bi danas u Banjaluci da razmatra odluku o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o izmjeni Zakona o stvarnim pravima.

Sjednica Vijeća naroda zakazana je 12.00 časova u prostorijama Vijeća, najavljeno je iz ove institucije.

Заробљеништво

Svijet

Držala 25 godina ženu kao robinju, pa imala dvije riječi za žrtvu

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 24. decembra prošle godine Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima kojim je predviđeno da pravo građenja bez naknade na prvoj nepokretnosti, osim porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, mogu da ostvare i porodice sa četvoro i više djece.

Podijeli:

Tag:

Vijeće naroda RS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Društvo

Danas promjenljivo oblačno i malo toplije

2 h

0
Најбоље намирнице за почетак сваког дана

Zdravlje

Najbolje namirnice za početak svakog dana

2 h

0
Шта вам астролози савјетују за данас?

Zanimljivosti

Šta vam astrolozi savjetuju za danas?

2 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Sastanak Putina i Vitkofa u Moskvi

2 h

0

Više iz rubrike

Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Republika Srpska

Počinju pripreme glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Srpske

2 h

0
Додик открио колико планира да буде у врху политике Републике Српске

Republika Srpska

Dodik otkrio koliko planira da bude u vrhu politike Republike Srpske

12 h

11
крава

Republika Srpska

Mljekari dali rok za ispunjenje zahtjeva

14 h

4
Тришић Бабић: Закони враћени ради њиховог унапређења и даљих консултација са предлагачима

Republika Srpska

Trišić Babić: Zakoni vraćeni radi njihovog unapređenja i daljih konsultacija sa predlagačima

17 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Diše se na škrge: Nezdrav vazduh u više gradova

10

00

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

09

59

Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

09

59

Teška nesreća u Banjaluci, više povrijeđenih

09

57

Piromani tokom noći zapalili šupu sa sijenom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner