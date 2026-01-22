Vijeće naroda Srpske o vetu Bošnjaka na izmjene Zakona o stvarnim pravima

Vijeće naroda Republike Srpske trebalo bi danas u Banjaluci da razmatra odluku o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o izmjeni Zakona o stvarnim pravima.

Sjednica Vijeća naroda zakazana je 12.00 časova u prostorijama Vijeća, najavljeno je iz ove institucije.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 24. decembra prošle godine Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima kojim je predviđeno da pravo građenja bez naknade na prvoj nepokretnosti, osim porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, mogu da ostvare i porodice sa četvoro i više djece.