Tri osobe ubijene, napadač u bjekstvu: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

Telegraf

22.01.2026

09:02

Три особе убијене, нападач у бјекству: Грађани упозорени да не излазе напоље
U toku je velika policijska operacija u gradu Lejk Kargeligo u Australiji nakon što su tri osobe ubijene.

Hitne službe su izašla na lice mjesta u gradu u Novom Južnom Velsu nakon izvještaja o pucnjavi oko 16.40 sati po lokalnom vremenu u četvrtak.

Tri osobe - dvije žene i jedan muškarac - ubijeni su, rekla je policija u saopštenju. Još jedan muškarac je odveden u bolnicu u ozbiljnom ali stabilnom stanju.

Mediji pišu da je ubica u bjekstvu i da je pobjegao u vozilu koje je u vlasništvu grada.

U toku je velika potraga za njim, a građanima je rečeno da ne izlaze napolje.

"Javnost se poziva da izbjegava to područje, a lokalno stanovništvo da ostane unutra", rekao je portparol policije Novog Južnog Velsa.

Australija

Pucnjava

hapšenje

