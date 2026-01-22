Tri osobe ubijene, napadač u bjekstvu: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

Izvor:
U toku je velika policijska operacija u gradu Lejk Kargeligo u Australiji nakon što su tri osobe ubijene.
Hitne službe su izašla na lice mjesta u gradu u Novom Južnom Velsu nakon izvještaja o pucnjavi oko 16.40 sati po lokalnom vremenu u četvrtak.
Tri osobe - dvije žene i jedan muškarac - ubijeni su, rekla je policija u saopštenju. Još jedan muškarac je odveden u bolnicu u ozbiljnom ali stabilnom stanju.
Mediji pišu da je ubica u bjekstvu i da je pobjegao u vozilu koje je u vlasništvu grada.
U toku je velika potraga za njim, a građanima je rečeno da ne izlaze napolje.
"Javnost se poziva da izbjegava to područje, a lokalno stanovništvo da ostane unutra", rekao je portparol policije Novog Južnog Velsa.
