Kamion probio zaštitnu ogradu mosta, dijelovi rasuti na sve strane

Na Temerinskom mostu, u smjeru ka naselju Klisa, danas se dogodila saobraćajna nezgoda kada je teretno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, udarilo u zaštitnu ogradu mosta.

Od siline udarca, dijelovi ograde i krhotine vozila rasuti su u obje kolovozne trake, što značajno otežava odvijanje saobraćaja u ovom dijelu grada. Prema prvim informacijama sa terena, na kamionu je pričinjena znatna materijalna šteta, dok se stepen povreda vozača još utvrđuje.

Region Serijski prevarant lažnim oglasima varao građane

Očekuje se dolazak nadležnih službi koje će ukloniti dijelove ograde i očistiti put kako bi se saobraćaj normalizovao.