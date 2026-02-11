"Petrovićev" klavir od 500.000 KM stigao u Bijeljinu

Klavir, za koji je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, iz gradskog budžeta izdvojio pola miliona maraka, stigao je u ovaj grad.

Oko ove nabavke u javnosti se proteklih mjeseci podigla velika prašina, ali gradonačelnik, koji je bio inicijator ove nabavke nije odustao do kraja.

Podsjetimo, Petrović je donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke klavira, vrijednosti do 500.000 maraka sa PDV.

Kako se navodi u odluci, klavir će biti nabavljen za potrebe Odjeljenja za društvene djelatnosti.

Kako se samo klavira "sjetio"?

Možda novca u budžetu za plate nema, ali zbog toga umjetnost ne treba da trpi. Kako se od svih obećanja koje je dao na početku kampanje, samo klavira sjetio, pitaju se građani Semberije?

"Ja sam šokiran. Da neću pasti tu u nesvijest, pridržite me. To, to ja ne mogu da vjerujem. Mislim, to je laž. Gdje će dati za klavir? Imaš i, ima i, ima i koliko hoćeš. Malo stariji, možda uzmeš za pet hiljada. Ja sam imao za pet hiljada. Ćerka mi je svirala u Operi u Parizu. U Operi u Parizu, alo, a bio za pet hiljada, i to otišao sa malim kamiončetom, du du, natovario... Ovdje u Bijeljini žive samo akademici. Nema poljoprivrednika. Da ima puno, oni vole klavir i muziku, pa `ajde da kupimo za 500.000KM...al` pošto su sve akademici...poljoprivrednici vole klavir....ali...nema.“

„I da je besplatan, šta će nam? Ko da svira klavir?.... To je smiješno. Pogotovo 500.000KM, a toliko prečih stvari po gradu, vidi svako, da ne nabrajam.“„Imam prilično godina. Goreg gradonačelnika nemamo od Ljubiše Petrovića. Za ovih šest godina on ništa nije uradio u gradu. Ni jedan pješački prelaz nije okrečen. Ni jedna ulica nije asfaltirana. Najgore je zlo što je došlo u Biljinu, to je on.“