Ostojić: Gagić nije predsjednik BORS-a

11.02.2026
12:49
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da Milovan Gagić nije predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) već predsjednik Predsjedništva BORS-a koji predstavlja i zastupa ovu organizaciju.
Ostojić je pojasnio da Gagić predstavlja i zastupa BORS do održavanja sjednice Skupštine BORS-a, kako je i definisano Statutom da, imajući u vidu da je on izabran za resornog ministra i time spriječen da obavlja funkciju predsjednika ove organizacije.
"Skupština BORS-a donosi odluku da li će se taj period privremenog zastupanja ili predstavljanja nastaviti ili će odlučiti da bira novog predsjednika BORS-a", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci i ukazao na značaj funkcije predsjednika BORS-a, prenosi Srna.
