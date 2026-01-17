Koga BORS predlaže za resornog ministra?

Nakon jučerašnjih konsultacija oko sastava nove Vlade Republike Srpske, a u skladu sa diskusijom i izjavom za medije predsjednika Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovana Gagića, održana je vanredna telefonska sjednica Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

Jednoglasno je donesen zaključak kojim Boračka organizacija traži da se na mjesto ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske imenuje predstavnik kojeg predlaže Boračka organizacija Republike Srpske, a to je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.

Tenis Svijet oduševljen snimkom: Federer ugledao Đokovića i sve zaustavio

- Ovakav zaključak je donesen zbog sljedećih razloga: Boračka organizacija Republike Srpske broji preko 100.000 pripadnika boračkih kategorija, o kojim ovo Ministarstvo vodi brigu, pa samim tim ima apspolutno pravo i obavezu da predloži kandidata za resornog ministra - saopšteno je iz BORS-a.

Naveli su da je predloženi kandidat Radan Ostojić, aktuelni predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, najpozvaniji po svim svojim osobinama, kvalifikacijama i zaslugama da obavlja ovu funkciju.

Hronika Povrijeđen pješak u saobraćajnoj nesreći: Uviđaj u toku

- Vjerujemo da će mandatar gospodin Savo Minić prihvatiti prijedlog Boračke organizacije Republike Srpske. Boračka organizacija Republike Srpske će i u narednom periodu, kod izbora resornog ministra, predlagati svog kandidata i insistirati da nadležni to prihvate, a sve zbog veličine, značaja i broja pripadnika boračkih kategorija koje okuplja Boračka organizacija Republike Srpske - ističe se u saopštenju.