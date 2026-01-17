Logo
Nema tragova nasilja na tijelu Milice (25): Po snijegu hodala sedam kilometara

Izvor:

Telegraf

17.01.2026

11:37

Нема трагова насиља на тијелу Милице (25): По снијегу ходала седам километара
Foto: Tanjug/AP

Do sada nisu utvrđene okolnosti koje bi ukazale da je smrt nestale Milice Asanović (25) nasilna. No, ovo će sa sigurnošću moći da se kaže tek pošto obducenti i istražni organi do kraja obave posao istražnih radnji i budu završene sve potrebne analize.

Milica Asanović je iz sela nestala 9. januara oko podne, a prekjuče je nađeno tijelo oko 7 kilometra od raskrsnice gdje je ju kamera posljednji put snimila.

Svijet

Dječak (11) ubio oca koji mu je oduzeo igricu i rekao mu da je vrijeme za spavanje

Danas je otac Milice, Slaviša, potvrdio da je telo koje je juče pronađeno, tijelo njegove ćerke.

Slavoljub Todorović, komšija kod koga je bila prije nestanka, kaže da je po izlasku iz njegove kuće Milica iz za sada nepoznatih razloga krenula suprotnom smjeru od svoje kuće, što su potvrdili svjedoci koji su je videli i snimci sa kamera.

Nestalu Milicu je vidjelo još troje ljudi.

Sumnja se da je Milica zalutala sa lokalnih puteva i tako završila na auto-putu. Okolnosti smrti još uvijek nisu poznate.

полиција србија policija srbija

Srbija

Oglasio se otac Milice Asanović čije je tijelo pronađeno pored auto-puta

Ako se i zvanično potvrde sumnje da je u pitanju Milica, ostaje nejasno kako je slabovida osoba uspjela da bez ičije pomoći preskoči zaštitnu ogradu i krene pored auto-puta ka Doljevcu. Takođe je nejasno kako je po jakoj hladnoći i snijegu prešla razdaljinu od oko sedam kilometara.

Otac Slaviša i brat od strica Ivan su se oglasili dok su čekali da odu na lice mjesta radi identifikacije.

