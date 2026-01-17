Pogledajte kako je hapšen ubijeni Živko Bakić

Ubijeni Živko Bakić (43), bivši fudbaler Crvene Zvezde, bio je dio kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope, a razbijena je septembra 2023. godine.

Tom prilikom je privedeno šestoro Srba, među kojima je i pokojni bivši fudbaler.

Živko Bakić, čije je tijelo juče pronađeno u šumi, ranije je označen kao vođa kriminalne grupe, a iza rešetka je završio zbog šverca kokaina u Solunu.

Tijelo Bakića pronađeno je sklupčano i sa dvije prostrelne rane na glavi.

Bakićeva grupa razbijena je septembra 2023. godine, a on je na suđenju u septembru 2024. negirao krivicu.

Akcija hapšenja sprovedena je u Srbiji, a uhapšeno je šest osoba. Među njima je bio i pokojni Bakić.

Ubrzo je otkriveno da je vođa kriminalne grupe od ranije poznat javnosti, a riječ je o bivšem fudbaleru.

Živko Bakić je bio mladi i perspektivan fudbaler, koji je igrao za klubove poput FK Zemun i FK Zeta. Mediji su izvještavali i da je igrao u mlađim kategorijama FK Crvene Zvezda.

Bakić, iako su mu previđali blistavu karijeru, krenuo je drugim putem. Preselio se u inostranstvo i tamo živio, a najviše vremena proveo je na Ibici. Navodno se tada bavio iznajmljivanjem smještaja za turiste, piše španski portal "El Konfidensial".

Hapšen 2014. zbog droge?

Kako su mediji izvještavali nakon njegovog hapšenja, navodno je svojevremeno bio u zatvoru i to dvije godine zbog narkotika. Navodilo se da ga je španska policija uhapsila 2014. godine sa grupom muškaraca zbog trgovine drogom, iako je njegova odbrana tada objašnjavala da on ima boravišnu dozvolu i legalan biznis, odnosno da se bavio izdavanjem smještaja.

Sem Bakića, u velikoj akciji MUP i BIA uhapšeni su: A. M, N. P, S. Š, M. S. i S. S, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako su mediji izvještavali, jedan od ključnih osoba u lancu krijumčarenja kokaina bila je izvjesna Mila.

"Misteriozna Mila bila je zaposlena u luci u Solunu i njena uloga bila je da bezbjedno izvuče vrijedan tovar kokaina koji je bio sakriven u kontejneru u kom je bilo 15 tona banana“, pisao je "Kurir".

Pomenuta grupa takođe je koristila Skaj aplikaciju, koja je bila ključna za razbijanje kriminalnih grupa u Evopi.

Život na visokoj nozi

Podsjetimo, nakon hapšenja pripadnika kriminalne grupe, pretresi su vršeni na više lokacija u Beogradu i Pančevu. Zaplijenjena su vozila visoke klase – mercedes, audi, BMW. Oduzeti su i skupocjeni satovi marke roleks, audemars pige, kao i nakit.

Okrivljeni su, po svemu sudeći, živjeli na visokoj nozi, a kako se vidi na snimcima hapšenja, jedan pretres obavljen je u luksuznoj vili sa bazenom.

U sklopu finansijske istrage protiv osumnjičenih blokiran je veliki broj bankovnih računa i nekretnina.

Navodno, pomenuta grupa bliska je pokojnim narko-bosu Zoranu Jakšić, vođi klana "Amerika“, koji je umro u peruanskom zatvoru gdje je izdržavao dugogodišnju kaznu zbog šverca kokaina.

U nastavku pogledajte akciju iz 2023. godine u kojoj je pao i Bakić.