Oglasio se otac Milice Asanović čije je tijelo pronađeno pored auto-puta

Slaviša Asanović, otac nestale Milice Asanović (25) iz Balajnca, rekao je za "Blic" da mu je potvrđeno da je kraj auto-puta juče pronađemo tijelo njegove kćerke.

Policija je tijelo mlađe ženske osobe, kako je "Blic" pisao, pronašla juče oko 16 časova pored auto puta Niš Leskovac, u ataru doljevačkog naselja 21. maj.

"Rekli su mi samo da je Milica, drugo ništa. I rekli mi da ne smijem da dajem nikakve izjave više kada dođu novinari", rekao je Slaviša.

Svijet FSB spriječila terorističke napade u dvije ruske oblasti

On je rekao da još ne zna kada će biti sahrana.

"Tijelo je još u kapeli. Ne znam kada ćemo moći da preuzmemo tijelo", kaže Slaviša.

Djevojka nestala 9.januara

Milica Asanović je iz sela nestala 9. januara oko podne, a prekjuče je nađeno tijelo oko 7 kilometra od raskrsnice gdje je ju kamera posljednji put snimila.

Slavoljub Todorović, komšija kod koga je bila prije nestanka, kaže da je po izlasku iz njegove kuće Milica iz za sada nepoznatih razloga krenula u suprotnom smjeru od svoje kuće, što su potvrdili svjedoci koji su je vidjeli i snimci sa kamera.

Nestalu Milicu je vidjelo još troje ljudi.

Zanimljivosti U turskom jeziku postoji jedna srpska riječ: Da li znate koja je?

Sumnja se da je Milica zalutala sa lokalnih puteva i tako završila na auto-putu. Okolnosti smrti još uvijek nisu poznate.

Ako se i zvanično potvrde sumnje da je u pitanju Milica, ostaje nejasno kako je slabovida osoba uspjela da bez ičije pomoći preskoči zaštitnu ogradu i krene pored auto-puta ka Doljevcu. Takođe je nejasno kako je po jakoj hladnoći i snijegu prešla razdaljinu od oko sedam kilometara.

Otac Slaviša i brat od strica Ivan su se oglasili dok su čekali da odu na lice mjesta radi identifikacije.