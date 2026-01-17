Logo
Large banner

Oglasio se otac Milice Asanović čije je tijelo pronađeno pored auto-puta

Izvor:

Blic

17.01.2026

10:53

Komentari:

0
Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

Slaviša Asanović, otac nestale Milice Asanović (25) iz Balajnca, rekao je za "Blic" da mu je potvrđeno da je kraj auto-puta juče pronađemo tijelo njegove kćerke.

Policija je tijelo mlađe ženske osobe, kako je "Blic" pisao, pronašla juče oko 16 časova pored auto puta Niš Leskovac, u ataru doljevačkog naselja 21. maj.

"Rekli su mi samo da je Milica, drugo ništa. I rekli mi da ne smijem da dajem nikakve izjave više kada dođu novinari", rekao je Slaviša.

фсб

Svijet

FSB spriječila terorističke napade u dvije ruske oblasti

On je rekao da još ne zna kada će biti sahrana.

"Tijelo je još u kapeli. Ne znam kada ćemo moći da preuzmemo tijelo", kaže Slaviša.

Djevojka nestala 9.januara

Milica Asanović je iz sela nestala 9. januara oko podne, a prekjuče je nađeno tijelo oko 7 kilometra od raskrsnice gdje je ju kamera posljednji put snimila.

Slavoljub Todorović, komšija kod koga je bila prije nestanka, kaže da je po izlasku iz njegove kuće Milica iz za sada nepoznatih razloga krenula u suprotnom smjeru od svoje kuće, što su potvrdili svjedoci koji su je vidjeli i snimci sa kamera.

Nestalu Milicu je vidjelo još troje ljudi.

илу-писање-16122025

Zanimljivosti

U turskom jeziku postoji jedna srpska riječ: Da li znate koja je?

Sumnja se da je Milica zalutala sa lokalnih puteva i tako završila na auto-putu. Okolnosti smrti još uvijek nisu poznate.

Ako se i zvanično potvrde sumnje da je u pitanju Milica, ostaje nejasno kako je slabovida osoba uspjela da bez ičije pomoći preskoči zaštitnu ogradu i krene pored auto-puta ka Doljevcu. Takođe je nejasno kako je po jakoj hladnoći i snijegu prešla razdaljinu od oko sedam kilometara.

Otac Slaviša i brat od strica Ivan su se oglasili dok su čekali da odu na lice mjesta radi identifikacije.

Podijeli:

Tagovi:

tijelo

Nestanak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Матија

Scena

Novi detalji o smrti poznatog frizera: Preminuo nakon liječenja zuba

3 h

0
Инфузија болница доктор

Zdravlje

Zavod upozorava: Može se očekivati rast broja oboljelih

3 h

0
Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

Porodica

Najpopularnija imena za dječake i djevojčice u Evropi: Jedno je već dugo na tronu

3 h

0
Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

Region

Poruka iz zvanične Moskve: Zoran Milanović provocira

3 h

0

Više iz rubrike

Мраз зима минус лист

Srbija

Stiže novo zahlađenje, očekuju se ledeni dani

4 h

0
Рањен власник пекаре, супруга скочила на нападача

Srbija

Ranjen vlasnik pekare, supruga skočila na napadača

4 h

0
Драма на аутопуту: Запалио се аутобус

Srbija

Drama na autoputu: Zapalio se autobus

18 h

0
Мајка и дијете се изгубили на планини, хитно реаговали из ГСС-а

Srbija

Majka i dijete se izgubili na planini, hitno reagovali iz GSS-a

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

52

Đokovićev bivši trener otkrio skandal iz svlačionice

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

13

13

Svinja i prase prošetali magistralom, kamion strpljivo čekao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner