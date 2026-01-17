Poruka iz zvanične Moskve: Zoran Milanović provocira

Ruski ambasador u Oslu Nikolaj Korčunov nazvao je provokativnom ideju hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da Sjedinjene Države treba da fokusiraju pažnju na arhipelag Svalbard u Sjevernom ledenom arhipelagu umjesto na Grenland.

"Vjerujemo da je ovaj komentar veoma provokativan u trenutnim okolnostima", rekao je Korčunov za RIA Novosti.

On je dodao da ovaj stav pokazuje da zemlje NATO-a sve više zanemaruju fundamentalne principe međunarodnog prava.

Ambasador Rusije je naglasio važnost poštovanja Svalbardskog sporazuma iz 1920. godine, koji Norveškoj daje suverenitet nad arhipelagom, dok potpisnice, uključujući Rusiju, imaju jednaka prava na eksploataciju resursa i slobodan pristup.

Svalbard se nalazi u Sjevernom ledenom okeanu i uživa poseban status, dok Grenland pripada Danskoj, a Sjedinjene Države izražavaju interes za njegovo uključivanje u svoju teritoriju, što su danske i grenlandske vlasti odbacile.