Logo
Large banner

Poruka iz zvanične Moskve: Zoran Milanović provocira

Izvor:

SRNA

17.01.2026

10:26

Komentari:

0
Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира
Foto: Tanjug/Hina/Damir Senčar

Ruski ambasador u Oslu Nikolaj Korčunov nazvao je provokativnom ideju hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da Sjedinjene Države treba da fokusiraju pažnju na arhipelag Svalbard u Sjevernom ledenom arhipelagu umjesto na Grenland.

"Vjerujemo da je ovaj komentar veoma provokativan u trenutnim okolnostima", rekao je Korčunov za RIA Novosti.

On je dodao da ovaj stav pokazuje da zemlje NATO-a sve više zanemaruju fundamentalne principe međunarodnog prava.

Живко Бакић

Scena

Dečko Jovane Jeremić povezan sa ubijenim Živkom Bakićem

Ambasador Rusije je naglasio važnost poštovanja Svalbardskog sporazuma iz 1920. godine, koji Norveškoj daje suverenitet nad arhipelagom, dok potpisnice, uključujući Rusiju, imaju jednaka prava na eksploataciju resursa i slobodan pristup.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Krstovdan, Bogojavljenje, Jovanjdan: Običaji koje treba ispoštovati na ove dane

Svalbard se nalazi u Sjevernom ledenom okeanu i uživa poseban status, dok Grenland pripada Danskoj, a Sjedinjene Države izražavaju interes za njegovo uključivanje u svoju teritoriju, što su danske i grenlandske vlasti odbacile.

Podijeli:

Tagovi:

Zoran Milanović

Rusija

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Коначно стигле добре вијести за Партизан

Fudbal

Konačno stigle dobre vijesti za Partizan

3 h

0
Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор

Ekonomija

Bh. kralj nekretnina se širi u Hrvatskoj, gradonačelnik najavio odgovor

3 h

1
Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

Republika Srpska

Špirić: Sarajevski pokušaji podrivanja Srpske dodatno podstiču građane da podrže SNSD

3 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Društvo

Niko ne želi da iznajmi stan samohranoj majci petoro djece

3 h

0

Više iz rubrike

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

Region

Na koncertu Tompsona u Splitu orilo se "Ajmo ustaše" i "Za dom spremni!"

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Zbog incidenata tokom blokada u Podgorici i Zeti biće procesuirano 18 osoba

15 h

0
Лутрија лото листић

Region

Slavonac osvojio 356.000 evra na lutriji: Promijenio sam taktiku

17 h

0
Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

Region

Slavonac osvojio 356.000 evra na lutriji: "Promijenio sam taktiku"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

52

Đokovićev bivši trener otkrio skandal iz svlačionice

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

13

13

Svinja i prase prošetali magistralom, kamion strpljivo čekao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner