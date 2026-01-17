Niko ne želi da iznajmi stan samohranoj majci petoro djece

Humanitarna organizacija Minores uputila je javni apel upozoravajući na težak slučaj socijalne ugroženosti koji, kako navode, razotkriva duboko ukorijenjene probleme diskriminacije i selektivne solidarnosti u društvu.

Riječ je o samohranoj majci s petoro maloljetne djece koja već duže vrijeme živi u krajnje teškim uslovima – u prostoru bez vrata, prozora, struje i vode.

Uprkos teškoj situaciji, majka je, ističu iz Minoresa, odbila da joj djeca prose ili rade za druge te insistira na tome da pohađaju školu i odrastaju u dostojanstvenim uslovima.

Iz Minoresa već mjesecima pokušavaju pronaći adekvatan smještaj za ovu porodicu, ali potraga redovno nailazi na prepreke koje nemaju veze s finansijskim mogućnostima ili spremnošću plaćanja najma.

Naime, razgledanjae stanova koja su već bila dogovorena često se otkazuju čim se otvoreno kaže da je riječ o romskoj porodici. Stanodavci se pritom obično pozivaju na komšije i navodnu njihovu negativnu reakciju.

U svom apelu otvoreno ističu da bi se, u slučaju da je riječ o samohranoj majci druge nacionalnosti, krov nad glavom vjerovatno već pronašao.

"Ovo nije moralna lekcija, nego apel. Ne tražimo sentiment, tražimo ključ”, poručuju iz Minoresa, naglašavajući da bi za porodicu svaka stanarina bila uredno plaćena.

Organizacija trenutačno radi na privremenom smještaju, ali ističu da je riječ samo o kratkoročnom rješenju te da je neophodno pronaći trajni dom za majku i djecu. Ujedno su uputili i dodatni poziv svima koji eventualno imaju slobodan stan za najam, ali i onima koji mogu ponuditi toplu sobu za starijeg beskućnika, takođe uz razumnu kiriju.

Iz Minoresa pozivaju građane da se jave ako mogu pomoći ili da barem proslijede apel onima koji bi mogli imati mogućnost i volju pružiti rješenje.