Za nasilje nad muškarcima u Srpskoj prijavljene 62 žene

Muškarci su u Republici Srpskoj 2024. godine bili žrtve porodičnog nasilja u 245 slučajeva, dok su kao počinioci nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici prijavljene 62 žene, objavljeno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku u rubrici "Čudne stvari".

Tokom 2024. godine u Srpskoj je zabilježeno i jedno krivično djelo polnog uznemiravanja gdje je žrtva bio muškarac.

U Srpskoj je u 2024. godini prijavljeno ukupno 946 krivičnih djela koja se odnose na nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, što je manje za 88 djela u odnosu na 2023. godinu.

Ukupan broj prijavljenih krivičnih djela koja se odnose na nasilje i diskriminaciju po osnovu pola i porodično nasilje u Republici Srpskoj u 2024. godini iznosio je 1.042, a godinu ranije taj broj je iznosio 1.147.