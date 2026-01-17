Za nasilje nad muškarcima u Srpskoj prijavljene 62 žene

17.01.2026
09:04
Komentari:0
Muškarci su u Republici Srpskoj 2024. godine bili žrtve porodičnog nasilja u 245 slučajeva, dok su kao počinioci nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici prijavljene 62 žene, objavljeno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku u rubrici "Čudne stvari".
Tokom 2024. godine u Srpskoj je zabilježeno i jedno krivično djelo polnog uznemiravanja gdje je žrtva bio muškarac.
Srbija
Ranjen vlasnik pekare, supruga skočila na napadača
U Srpskoj je u 2024. godini prijavljeno ukupno 946 krivičnih djela koja se odnose na nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, što je manje za 88 djela u odnosu na 2023. godinu.
Ukupan broj prijavljenih krivičnih djela koja se odnose na nasilje i diskriminaciju po osnovu pola i porodično nasilje u Republici Srpskoj u 2024. godini iznosio je 1.042, a godinu ranije taj broj je iznosio 1.147.
Najnovije
Najčitanije
09
35
09
31
09
28
09
27
09
25
Trenutno na programu