Pojedinim korisnicima obustavljena isplata penzija

Do kraja 2025. godine, obavezu dostavljanja potvrda o životu imalo je ukupno 6.257 korisnika prava.

Kako su potvrdili u Fondu PIO Srpske, ovu potvrdu na vrijeme su dostavila 4.584 korisnika, odnosno 73,25%.

"Njih 1.673, odnosno 26,75%, nije ispunilo navedenu obavezu", naglašavaju u ovom fondu.

Ističu da najveći broj korisnika koji nisu dostavili potvrdu o životu ima prebivalište u Australiji, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Velikoj Britaniji, Danskoj, Dominikanskoj Republici…

"Korisnicima koji su bili u obavezi da dostave potvrdu o životu, a koji to nisu učinili u propisanom roku, isplata penzije će biti privremeno obustavljena, do ispunjenja navedene obaveze. Oni su dužni da nadležnoj filijali Fonda dostave važeću potvrdu o životu. Potvrda o životu smatra se ispravnom ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, nadležnog opštinskog organa, notara, suda ili diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta", objašnjavaju za "Srpskainfo" u Fondu PIO.

Nakon što potvrda o životu bude dostavljena i evidentirana, isplata penzije biće nastavljena.

"To podrazumijeva i retroaktivnu isplatu neisplaćenih penzija, najviše do jedne godine unazad, računajući od dana dostavljanja potvrde", poručuju iz Fonda PIO.