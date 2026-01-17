Hoće li Amerika napustiti NATO?

Izvor:
Sputnjik
17.01.2026
07:59
Bivši generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da ne isključuje mogućnost da Sjedinjene Države, usljed nesuglasica sa evropskim članicama alijanse, mogu napustiti NATO, prenosi nemački "Špigl".
- Moramo da gradimo odnose sa SAD, a to znači i da treba da govorimo kada se s njima ne slažemo. Druga poruka je sljedeća: ne mogu da obećam da će SAD ostati u NATO. Niko to ne može da obeća - rekao je Stoltenberg.
On je naglasio da ostale članice NATO treba da učine sve što je u njihovoj moći kako bi smanjile rizik od izlaska SAD iz saveza, ali i da ostanu u poziciji koja će im omogućiti da "se izbore s tim, ako do toga ipak dođe".
- Ništa nije vječno, okolnosti se mogu mijenjati. Ali možemo da se zapitamo koje akcije povećavaju šanse za očuvanje NATO i transatlantskog jedinstva - dodao je.
