Logo
Large banner

Cvijanović sa zamjenikom državnog sekretara SAD

Izvor:

ATV

06.02.2026

22:16

Komentari:

0
Цвијановић са замјеником државног секретара САД
Foto: Instagram

Odličan razgovor sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Landauom o aktuelnim političkim, ekonomskim i bezbjednosnim prilikama u BiH, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Ovo je bila prilika da razgovaramo i o unapređenju ekonomskih, kao i sveukupnih odnosa sa SAD. Zahvalnost sagovorniku na dosadašnjoj odličnoj saradnji i iskazanom razumijevanju. Radujem se nastavku saradnje - rekla je Cvijanovićeva.

Podijeli:

Tag:

Željka Cvijanović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

Republika Srpska

Dodik o posjeti SAD-u: Srpska je zaslužila da se čuje njen glas

1 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Hvala Karolini Levit na srdačnom prijemu i divnom razgovoru

2 h

0
Делегација Републике Српске у Бијелој кући са Каролин Ливит

Republika Srpska

Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

2 h

0
Свијећа

Republika Srpska

Srpska garant da se zločini neće ponoviti

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Spektakl zagarantovan: Svečano otvorene Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini

22

44

Centralne vijesti ATV-a, 06.02.2026.

22

28

Zečević za ATV: Štednja nije ništa drugo nego odgođena potrošnja

22

21

Zvezda pala poslije drame u Areni

22

16

Cvijanović sa zamjenikom državnog sekretara SAD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner