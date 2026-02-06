Cvijanović sa zamjenikom državnog sekretara SAD

Izvor:
Odličan razgovor sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Landauom o aktuelnim političkim, ekonomskim i bezbjednosnim prilikama u BiH, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
- Ovo je bila prilika da razgovaramo i o unapređenju ekonomskih, kao i sveukupnih odnosa sa SAD. Zahvalnost sagovorniku na dosadašnjoj odličnoj saradnji i iskazanom razumijevanju. Radujem se nastavku saradnje - rekla je Cvijanovićeva.
