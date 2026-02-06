Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

U Bijeloj kući smo imali veoma dobar razgovor sa Karolin Livit, pres-sekretarkom predsjednika Donalda Trampa, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Politika predsjednika Trampa, koja Ameriku vraća principima nemiješanja u unutrašnje odnose drugih država, jasno proklamovano odustajanje od projekata izgradnje nacija i činjenica da koristi snagu za očuvanje i postizanje mira, a ne za proizvodnju haosa, donosi novu stabilnost svjetskim odnosima - napisao je Dodik na IKS-u.

Navodi da njegov racionalan i pragmatičan pristup, u kojem se partneri cijene po tome koliko poštuju dogovor, a ne po tome protiv koga mogu biti upotrijebljeni, predstavlja zaokret koji daje nadu da svijet ulazi u mirniju i odgovorniju fazu međunarodne politike.

- Republika Srpska je oduvijek bila zagovornik te politike - poručio je Dodik.