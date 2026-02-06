Koliko će Srpska izdvojiti za predstavništva

15 miliona KM – toliko je u ovoj godini izdvojeno za predstavništva Republike Srpske. Planovi su veliki, velika su i očekivanja, ali i cifre na računima pojedinih predstavništava.

Tako će na primjer Predstavništvo u Rusiji na raspolaganju imati dva miliona, u Srbiji milion 200 hiljada, dok u SAD-u milion. Cifrom su zadovoljni i u Austriji. Privreda, kultura, očuvanje tradicije, podrška dijaspori, oblasti su u kojima to Predstavništvo ima planirane aktivnosti. Za njih je planirano milion 450 hiljada.

„Najznačajniji projekat Predstavništva je „Fit for Austrija“ gdje već dugi niz godina sprovodimo zajednički s austrijskom Privrednom komorom, sa komornim sistemom Republike Srpske, ICBL, projekat za podršku izvozno orijentisanim preduzećima i ove godine nastavljamo opet dva ciklusa. Sam budžetski okvir koji je odobren od strane Vlade Republike Srpske je dovoljan za planirane aktivnosti, naravno, uzimajući u obzir da se i radi efikasno i da poskupljenja koja su pogodila Zapadnu Evropu zadnjih nekoliko godina značajno utiču na same cijene i skupoću koju mora da se uzme u obzir u svim aktivnostima za ovu godinu“, rekao je Mladen Filipović, šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji.

Predstavništvo u Grčkoj raspolagaće budžetom teškim 480 hiljada KM. Znaju kako će ih utrošiti.

„Plan i program Predstavništva za 2026. godinu svakako usmjeren je na jačanje našeg institucionalnog prisustva, same Republike Srpske u Grčkoj i na unapređenje naše, kako političke, tako i ekonomske vidljivosti, ali i na kontinuiranoj promociji naše kulture i identiteta“, rekla je Jelena Jovanović Athanasiou, šef Predstavništva Republike Srpske u Grčkoj.

Dobila su predstavništva pozitivnu ocjenu resornog ministarstva. Tamo kažu da su ostvareni vidljivi rezultati u promociji privrednih potencijala Republike Srpske.

"Sredstva koja su u prethodnom periodu ulagana u rad predstavništava korišćena su upravo za realizaciju ovih aktivnosti, sa ciljem jačanja međunarodne vidljivosti Republike Srpske i stvaranja boljih uslova za privrednu, institucionalnu i kulturnu saradnju", navode iz ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Prednosti predstavništava prepoznaju poslodavci. Ipak, priznaju, to previše ne koriste.

„Ja mora da budem iskren, privrednici iz Republike Srpske nemaju baš veliki običaj da se obraćaju i da traže nova tržišta preko predstavništava Republike Srpske u drugim zemljama. Ono što znam da je bilo sporadičnih slučajeva, ali naš plan je upravo da pokušamo u nekom budućem periodu da promovišemo tu komunikaciju kako bismo što lakše dolazili do nekih novih poslova“, rekao je Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Možda će tu komunikaciju uspjeti da unovče i u još nekim državama, mimo onih u kojima već postoje predstavništva. U onih 15 miliona maraka s početka priče, 5 miliona 910 hiljada je predviđeno za osnivanje i rad novih predstavništava. Sredstva su planirana kao opcija – nova predstavništva će se osnovati samo ako se u toku godine utvrdi društveno-ekonomska opravdanost.