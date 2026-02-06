Oglasila se Stručna služba NS RS o troškovima službenih putovanja

Stručna služba Narodne skupština Republike Srpske odbacila je kao tendenciozne navode pojedinih medija i političara o troškovima službenih putovanja, s akcentom na putovanje u Francusku i nazvala ih zlonamjernim.

Istaknuto je da je Narodna skupština poznata kao najtransparentniji parlament u BiH i da je uvijek na raspolaganju svima koji žele da se ovom i svakom drugom tematikom iz njene nadležnosti bave na bazi činjenica, a ne spekulacija.

"Kada je u pitanju ukupan iznos za službena putovanja od 91.816 KM, koji se pominje u medijima, napominjemo da to nisu samo troškovi rada predsjednika Narodne skupštine, već svih narodnih poslanika u okviru parlamentarnih aktivnosti", naglašeno je u saopštenju.

Pojašnjavajući putovanje u Francusku, Stručna služba je ukazala da je delegacija Narodne skupštine u toj zemlji boravila od 7. do 10. decembra 2025. godine i da je u delegaciji bio predsjednik Skupštine Nenad Stevandić sa tri saradnika.

U saopštenju je navedeno da je prilikom višednevne posjete Parizu delegacija imala intenzivne aktivnosti i brojne sastanke, a da se Stevandić, osim sa diplomatama koji se, po pravilu, ne objavljuju, sastao se senatorkom Marti de Sidrak, sa predstavnicima Instituta "Žak Delor" i predstavnicima Federacija mladih Srba Evrope.

Takođe, napomenuto je, Stevandić je dao intervjue za poznate medije poput "Valer aktuel" i "Žurnal di dimanš", od kojih je ga je prvi mediji naknadno proglasio za ličnost sedmice.

Stručna služba je pojasnila da su u pitanju četiri noćenja uz napomenu da je Pariz poznat kao jedan od najskupljih gradova svijeta.

"Praksa u svim parlamentima jeste da se smještaj organizuje u blizini sjedišta institucija zbog samih termina, rokova i obaveza koje ima predsjednik parlamenta, što automatski utiče na troškove", navedeno je u saopštenju.

Kada su u pitanju neka druga putovanja, kao što je Moskva, iz parlamenta su napomenuli da često prilikom organizacija određenih skupova sam organizator određuje hotelski smještaj u kome boravi delegacija, zajedno sa ostalim delegacijama na određenom događaju poput foruma, tako da nije moguće izabrati jeftiniji smještaj na periferiji.

Kako kažu, svi troškovi službenih putovanja realizovani su u skladu sa važećim propisima o službenim putovanjima, internim pravilnicima o reprezentaciji i smještaju, budžetskim pravilima i procedurama odobravanja troškova i Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Kada je u pitanju konkretan trošak koji se odnosi na Solun koji, kako je navedeno, djeluje finansijski značajan, napomenuto je da je u delegaciji Narodne skupštine bilo deset osoba među kojima poslanici i vladajućih i opozicionih političkih stranaka.

Naveli su da se određene ugostiteljske usluge odnose na dolazak delegacija drugih parlamenata prilikom obilježavanja značajnih jubileja i datuma, kao i aktivnosti koje ima Narodna skupština.

Između ostalog, troškovi koji se odnose na određene ugostiteljske sadržaje u Republici Srpskoj bili su u okviru Parlamentarnog foruma Republika Srpska - Republika Srbija, odnosno dolazak poslanika iz Srbije, Crne Gore i Makedonije.

S ciljem istinitog informisanja javnosti, Stručna služba Narodne skupštine je naglasila da nijedan trošak nije nastao mimo propisa, niti je riječ o privatnim putovanjima ili ličnom luksuzu pojedinaca, kako se to insinuira u pojedinim medijskim objavama.

"Stručna služba Narodne skupštine je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima koji regulišu predmetnu oblast izvršila redovnu godišnju obavezu objavljivanja svih računa, hotelskih i ugostiteljskih usluga u zemlji i inostranstvu, i sve druge vrste javnih nabavki, po čemu smo poznati kao transparentna institucija", naveli su u saopštenju.

Precizirano je da je obaveza Stručne službe da do 30. januara na Portalu javnih nabavki objavi redovan godišnji izvještaj koji sadrži sve troškove hotelskih i ugostiteljskih usluga u zemlji i inostranstvu, što je, kako kažu, i urađeno.