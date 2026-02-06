Logo
Large banner

Minić: Vjerujem da je moguć kompromis u vezi sa zahtjevima sindikata zdravstva

Izvor:

ATV

06.02.2026

16:38

Komentari:

0
Минић: Вјерујем да је могућ компромис у вези са захтјевима синдиката здравства
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vjeruje da se može postići kompromisno rješenje uz vezi sa zahtjevima sindikata iz oblasti zdravstva.

Minić je istakao da beskrajno cijeni rad zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i najavio da će sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem razgovarati o njihovim zahtjevima.

Predstavnici četiri reprezentativna sindikata iz oblasti zdravstva Republike Srpske na današnjem sastanku u Banjaluci zatražili su od Vlade Srpske povećanje plate zdravstvenim radnicima od 20 odsto.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Темељан документ о 100 дана рада Владе

Republika Srpska

Minić: Temeljan dokument o 100 dana rada Vlade

4 h

0
Озбиљан економски замах: Српску очекују значајне јавне инвестиције

Ekonomija

Ozbiljan ekonomski zamah: Srpsku očekuju značajne javne investicije

21 h

0
Минић: Све указује да ће Каран поново побиједити

Republika Srpska

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

1 d

0
Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

Republika Srpska

Minić: Biće sanirana šteta na putu Trnovo - Foča

1 d

0

Više iz rubrike

Додик са конгресменком Селест Малој; Позвана да посјети Српску

Republika Srpska

Dodik sa kongresmenkom Selest Maloj; Pozvana da posjeti Srpsku

1 h

0
Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Karan je kandidat svih koji žele stabilnu i snažnu Srpsku

2 h

0
За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

Republika Srpska

Za Bolnicu Foča 48 miliona KM; Institut za javno zdravstvo dobija dvije organizacione jedinice

2 h

0
Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

Republika Srpska

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Oglasila se Stručna služba NS RS o troškovima službenih putovanja

17

08

Opasna prevara kruži: Ako vam stigne OVA poruka, nikako ne otvarajte

16

51

Dodik sa Trampovim kandidatom za guvernera Floride: Snažan glas nove generacije republikanskih lidera

16

48

Ova tri horoskopska znaka uvijek završe u ljubavnim trouglovima

16

38

Minić: Vjerujem da je moguć kompromis u vezi sa zahtjevima sindikata zdravstva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner