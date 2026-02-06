Minić: Vjerujem da je moguć kompromis u vezi sa zahtjevima sindikata zdravstva

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vjeruje da se može postići kompromisno rješenje uz vezi sa zahtjevima sindikata iz oblasti zdravstva.

Minić je istakao da beskrajno cijeni rad zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i najavio da će sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem razgovarati o njihovim zahtjevima.

Predstavnici četiri reprezentativna sindikata iz oblasti zdravstva Republike Srpske na današnjem sastanku u Banjaluci zatražili su od Vlade Srpske povećanje plate zdravstvenim radnicima od 20 odsto.