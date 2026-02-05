Logo
Minić: Biće sanirana šteta na putu Trnovo - Foča

Izvor:

SRNA

05.02.2026

14:12

Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su izvođači radova na Hidroelektrani "Bistrica" prihvatili odgovornost u vezi sa oštećenjem puta Trnovo - Foča i da su obavijestili Vladu da će odmah započeti sanaciju pričinjene štete.

"Trenutno se radi procedura koja podrazumijeva obavještenje izvođača radova. Nesporno je da je došlo do oštećenja puta. Oni su prihvatili tu odgovornost i obavijestili nas da će odmah krenuti u sanaciju štete", izjavio je danas Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je rekao da će Vlada Srpske u saradnji sa preduzećem "Putevi" oomogućiti alternativni pravac za putnička vozila, dok će se teretni saobraćaj odvijati preko Rogatice.

Put Trnovo - Miljevina - Foča od juče je zatvoren za saobraćaj zbog lošeg stanja i ugrožene bezbjednosti putnika jer je most na rijeci Bistrici u katastrofalnom stanju, što je prouzrokovano klizištem koje se pojavilo zbog radova na Hidroelektrani "Bistrica".

