Koji sport je idealan za koji horoskopski znak

Ovan

Ovan bi se najčešće našao u sportovima u kojima se odmah vidi ko je brži, jači i hrabriji. Boks, kikboksing ili sprint savršeno mu “sjedaju” jer nude adrenalin, direktan okršaj i jasnu pobjedu.

Bik

Bik voli ritam, izdržljivost i osjećaj da polako, ali sigurno gradi formu. Dizanje utega, paverlifting ili veslanje odgovaraju mu zbog snage, discipline i užitka u “konkretnom” napretku, prenosi Indeks.

Blizanci

Blizanci trebaju dinamiku, promjenu i društveni momenat. Tenis, badminton ili odbojka drže ih mentalno budnim, traže brze reakcije i stalno “razgovaraju” kroz igru.

Rak

Rak je vezan uz emociju, sigurnost i tim u kojem se osjeća prihvaćeno. Plivanje ili vaterpolo često bi mu bili prvi izbor, kao i veslanje u posadi – voda ga umiruje, a grupa mu daje osjećaj pripadnosti.

Lav

Lav voli scenu, energiju publike i trenutke u kojima može zablistati. Košarka ili nogomet idealni su jer nude spektakl i vođu na terenu, a atletika (npr. skokovi) jer donosi "veliki trenutak" kad svi gledaju.

D‌jevica

D‌jevica bira sport u kojem tehnika, preciznost i rutina znače sve. Pilates ili joga (zbog kontrole i forme), ali i sportovi poput streljaštva ili stolnog tenisa, gd‌je detalji odlučuju, savršeno joj odgovaraju.

Vaga

Vaga traži ravnotežu, estetiku i dobar osjećaj u tijelu, ali i fer igru. Klizanje, plesni sportovi ili tenis često joj leže jer spajaju sklad, eleganciju i društvenu komponentu.

Škorpija

Škorpija ide duboko: intenzitet, fokus i izdržljivost su mu prirodni teren. Borilački sportovi, brazilski džiu-džicu ili ronjenje odgovaraju mu jer traže kontrolu, hladnu glavu i unutrašnju snagu.

Strijelac

Strijelac voli slobodu, prostor i osjećaj da je "na putu". Planinarenje, trail trčanje ili biciklizam su mu kao stvoreni – sport kao avantura, a trening kao istraživanje.

Jarac

Jarac bira sportove u kojima se rezultat gradi dugoročno, kroz rad i strpljenje. Maraton, skijaško trčanje ili triatlon sjajno mu odgovaraju jer traže disciplinu, plan i mentalnu čvrstoću.

Vodolija

Vodenjak voli neobično, moderno, ekipno, ali "na svoj način". Penjanje, ultimejt frisbi ili skejtbording privlače ga jer su drugačiji, kreativni i često imaju specifičnu zajednicu.

Ribe

Ribe biraju sport koji ima "flow", maštu i osjećaj bijega iz svakodnevice. Sinhronizovano plivanje, ples ili joga im prirodno pristaju, a i klasično plivanje često im je idealno zbog mira i ritma.