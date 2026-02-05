Logo
Urnebesan oglas za prodaju nasmijao region: Vjenčanica je preživjela, ali brak nije

Урнебесан оглас за продају насмијао регион: Вјенчаница је преживјела, али брак није
Foto: Pixabay

Vjenčanja su dani puni emocija, velikih odluka i još većih očekivanja. Haljina tada nije samo komad tkanine, već simbol početka, snova i trenutka za koji se vjeruje da mijenja život. Biraju se pažljivo, sa nadom da će u njima započeti nešto trajno i lijepo.

Upravo jednu takvu vjenčanicu sada prodaje jedna d‌jevojka. Posebnu pažnju privukao je način na koji je oglas napisan – iskreno, duhovito i bez uljepšavanja, sa dozom samoironije koja je mnoge nasmijala. Devojka je odlučila da priču ispriča onakvom kakva jeste, bez patetike i bez skrivanja, dajući haljini novu vrednost kroz humor i otvorenost.

Preživjela svadbu, ples, tortu i životne odluke. Haljina je u savršenom stanju, za razliku od moje prosidbe u tom trenutku.

Idealna za:

  • mladenke s humorom
  • brak iz ljubavi (ili čiste znatiželje)
  • one koje žele haljinu s iskustvom
  • Prodajem jer sam naučila lekciju, a haljina zaslužuje novu priliku
  • Dolazi bez mladoženje, bez drame i bez garancije na brak.
  • Veličina je S/M

Za cijenu i ostale info se slobodno javite”, glasi u oglasu, koji možete vid‌jeti OVD‌JE.

Na kraju, ova priča još jednom pokazuje da iza svake vjenčanice postoji posebna sudbina, nekad bajkovita, nekad neočekivana, ali uvek vrijedna da se ispriča, piše Ona.rs.

