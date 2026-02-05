Urnebesan oglas za prodaju nasmijao region: Vjenčanica je preživjela, ali brak nije

Izvor:
Ona
05.02.2026
09:26
Komentari:0
Vjenčanja su dani puni emocija, velikih odluka i još većih očekivanja. Haljina tada nije samo komad tkanine, već simbol početka, snova i trenutka za koji se vjeruje da mijenja život. Biraju se pažljivo, sa nadom da će u njima započeti nešto trajno i lijepo.
Upravo jednu takvu vjenčanicu sada prodaje jedna djevojka. Posebnu pažnju privukao je način na koji je oglas napisan – iskreno, duhovito i bez uljepšavanja, sa dozom samoironije koja je mnoge nasmijala. Devojka je odlučila da priču ispriča onakvom kakva jeste, bez patetike i bez skrivanja, dajući haljini novu vrednost kroz humor i otvorenost.
Preživjela svadbu, ples, tortu i životne odluke. Haljina je u savršenom stanju, za razliku od moje prosidbe u tom trenutku.
Idealna za:
Za cijenu i ostale info se slobodno javite”, glasi u oglasu, koji možete vidjeti OVDJE.
Na kraju, ova priča još jednom pokazuje da iza svake vjenčanice postoji posebna sudbina, nekad bajkovita, nekad neočekivana, ali uvek vrijedna da se ispriča, piše Ona.rs.
Hronika
5 h0
Savjeti
5 h0
Ekonomija
5 h0
Svijet
5 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
7 h0
Zanimljivosti
16 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu