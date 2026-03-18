Težak sudar škode i mercedesa, ima povrijeđenih

ATV

18.03.2026

08:32

Тежак судар шкоде и мерцедеса, има повријеђених
Foto: ATV

Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila jutros, 18. marta, na dionici Čapljina-Ljubuški, u mjestu Trebižat, saobraćaj je obustavljen.

Kako je potvrđeno za portal "Radiosarajevo.ba", nesreća se dogodila u 7:17 sati, a u sudaru su učestvovala dva putnička motorna vozila, Škoda i Mercedes.

"U nesreći ima povrijeđenih osoba, ali u ovom trenutku nije poznat stepen njihovih povreda niti tačan broj povrijeđenih", rekla je Ilijana Miloš portparol MUP-a HNK.

Na mjestu događaja u toku je policijski uviđaj, a saobraćaj na ovoj dionici je u potpunosti obustavljen.

Vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce i budu oprezni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

