Ovo je najzdravija vrsta mesa: Prepuno proteina, a masnoće su minimalne

Meso je vrijedan izvor proteina nužnih za pravilno funkcionisanje organizma i ne biste ga trebali u potpunosti izbaciti sa svog jelovnika, no ljekari i nutricionisti savjetuju da je kod nekih vrsta mesa posebno bitno paziti da ga jedete u umjerenim količinama jer mogu biti štetne za zdravlje.

S druge strane, neke vrste mesa su poželjnije zbog manje masnoća, lakšeg varenja i sadržaja hranljivih materija. Ne može se izdvojiti samo jedna vrsta mesa kao apsolutno najzdravija, ali prema većini preporuka stručnjaka, ove 3 vrste mesa se smatraju najzdravijim izborima.

Ćuretina

Ćuretina se često smatra najzdravijim izborom među belim mesom. Izuzetno je bogata kvalitetnim proteinima, a istovremeno sadrži vrlo malo masnoće, posebno ako se jede bijelo meso bez kože. Zbog toga je idealna za osobe koje žele laganu ishranu, održavanje zdrave tjelesne težine ili izgradnju mišićne mase.

Ovo meso se lako vari, rijetko izaziva alergije i odličan je izvor vitamina B grupe, koji učestvuju u proizvodnji energije i pravilnom radu nervnog sistema. Zbog svoje nutritivne ‘čistoće’, često se preporučuje i u periodi,a oporavka ili kod osjetljivog želuca.

Piletina

Piletina, posebno bijelo meso bez kože, jedan je od najuravnoteženijih izvora proteina. Sadrži malo zasićenih masnoća, a opet dovoljno hranljivih materija da podrži normalno funkcionisanje tela, uključujući imunološki sistem.

Pored toga, piletina je izuzetno svestrana u pripremi, lako se kombinuje sa zdravim prilozima i dobro podnosi razne načine pripreme, od kuvanja i pečenja do laganog dinstanja. Zbog toga se preporučuje kao deo svakodnevne ishrane onima koji žele nutritivno bogat, ali lagan i lako probavljiv obrok, prenosi Najžena.

Teletina je među najkvalitetnijim vrstama crvenog mesa. Ima znatno manje masnoće od govedine, a pruža bogat izvor gvožđa, cinka i vitamina B12, koji su posebno važni za stvaranje krvi, energiju i normalan rad nervnog sistema.

Osim nutritivne vrednosti, teletina je i mekša te lakše svarljiva od većine drugih crvenih mesa.

Zbog toga se često preporučuje ljudima koji žele povremeno uključiti crveno meso u ishranu, ali na zdraviji, balansiran način.