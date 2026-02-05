Logo
Large banner

Danas isplata za 10.105 korisnika

05.02.2026

09:05

Komentari:

0
Данас исплата за 10.105 корисникa
Foto: ATV

Redovna isplata prava na dodatak na djecu, prava na materinski dodatak, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju za mjesec januar 2026. godine počinje danas.

Januarska isplata dodatka na djecu obuhvata 17.260 djece, odnosno 10.105 korisnika/roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je ukupno 2.622.735,78 KM, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu Srpske.

Materinskim dodatkom za mjesec januar obuhvaćeno je ukupno 3.499 majki/porodilja, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 1.420.594,00 KM.

илу-новац-14112025

Društvo

Počela isplata penzija: Na snazi jedna novina

Danas počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarila je 141 majka/porodilja, odnosno 106-oro trećerođene i 38-oro četvrtorođene djece. Za isplatu ovog prava izdvojeno je 80.700,00 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 274.500,00 KM za 542 porodilje/majke, odnosno 549-oro djece/novorođenčadi.

Isplatom za mjesec januar 2026. godine za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je ukupno 300.111,00 KM.

Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama Javne ustanove Javni fond za dječiju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište.

Podijeli:

Tag:

isplata

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Почела исплата пензија: На снази једна новина

Društvo

Počela isplata penzija: Na snazi jedna novina

33 min

0
Забрањен саобраћај преко моста на једном магистралном путу

Društvo

Zabranjen saobraćaj preko mosta na jednom magistralnom putu

1 h

0
У Српској рођене 22 бебе

Društvo

U Srpskoj rođene 22 bebe

1 h

0
Вријеме

Društvo

Danas pretežno oblačno sa kišom

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

13

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

09

11

Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

09

05

Danas isplata za 10.105 korisnika

09

02

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

08

57

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner