Danas pretežno oblačno sa kišom

Izvor:

ATV

05.02.2026

08:02

Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se tokom većeg dijela dana očekuje natprosječno toplo i pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Na jugu će padati jača kiša i pljuskovi, koji lokalno mogu biti praćeni grmljavinom, dok u visokoj Hercegovini može biti susnježice, a na vrhovima planina provijavanje snijega.

паштета кобасица

Ekonomija

Suhomesnati proizvod povlači se sa tržišta! Provjerite svoje zalihe

Uveče se očekuje suvo vrijeme, uz djelimično razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će tokom noći i jutra biti umjeren do jak, na jugu olujni.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do deset, dok će maksimalna temperatura biti od šest do 12, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

