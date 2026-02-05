Danas pretežno oblačno sa kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se tokom većeg dijela dana očekuje natprosječno toplo i pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Na jugu će padati jača kiša i pljuskovi, koji lokalno mogu biti praćeni grmljavinom, dok u visokoj Hercegovini može biti susnježice, a na vrhovima planina provijavanje snijega.

Uveče se očekuje suvo vrijeme, uz djelimično razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će tokom noći i jutra biti umjeren do jak, na jugu olujni.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do deset, dok će maksimalna temperatura biti od šest do 12, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.