Univerzitet u Banjaluci priprema 2.534 indeksa za brucoše

05.02.2026

07:21

Универзитет у Бањалуци припрема 2.534 индекса за бруцоше
Foto: Kampus

Univerzitet u Banjaluci priprema 2.534 indeksa za buduće brucoše jer, prema planu, u akademsku 2026/2027. godinu upravo planiraju da upišu toliko studenata, što je slično prošlogodišnjem planu od 2.573 mjesta.

Kako za "Nezavisne novine" ističu iz Univerziteta, prijedlogom je predviđeno da se u kategoriju studenata koji će se školovati iz budžeta upiše 1.858 kandidata, 398 studenata na samofinansiranje, te 187 stranih i 91 vanredni student.

"Važno je naglasiti da su članice Univerziteta prilikom predlaganja upisnih kvota vodile računa o rezultatima upisa studenata u tekućoj akademskoj godini, te su na osnovu broja upisanih studenata predložile broj studenata koji mogu biti upisani u narednoj akademskoj godini", navode oni za "Nezavisne novine".

Akademija umjetnosti upisuje između 100 i 115 studenata

Dragana Purković Macan, dekan Akademije umjetnosti u Banjaluci, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da su prethodnih godina upisivali između 100 i 115 studenata, te da su na osnovu toga isplanirali i upis novih studenata u akademsku 2026/27. godinu.

"I ove godine smo u tim okvirima. S kampanjom smo krenuli u utorak, mislim da smo počeli na vrijeme i očekujemo da ćemo imati dobar upis kao i prethodnih godina", kaže ona.

Arhitektura uvijek zanimljiva studentima

Velikom broju studenata nadaju se i na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, a kako kaže Saša Čvoro, dekan ovog fakulteta, oni već godina i nemaju posebnu potrebu za dodatnom promocijom određenih smjerova, poput arhitekture, jer uvijek ima veliki broj zainteresovanih kandidata.

Вјера кадионица

Društvo

Danas ne uzimajte jedan predmet u ruke: Evo zašto je bitno ispoštovati taj običaj

"Ove godine ćemo pažnju posebno obratiti na građevinarstvo i geodeziju. Takođe, od ove godine, pošto to radimo bijenalno, idemo i sa dizajnom enterijera, u saradnji s Akademijom umjetnosti, i primamo 15 kandidata", kaže Čvoro za "Nezavisne novine", dodajući da su jako zadovoljni prvom generacijom studenata ovog smjera.

Kako dodaje, zbog situacije u okruženju, a shodno i prošlogodišnjem iskustvu, očekuju veliki broj zainteresovanih studenata.

"Mi ćemo krenuti sa promocijom po srednjim školama u okruženju, prije svega građevinskim, a onda i gimnazijama, najprije Krajina, a onda ćemo ići do Semberije i Hercegovine", ističe on.

Zadnju riječ daje Vlada Republike Srpske

Naime, iz banjalučkog Univerziteta ističu da su sve članice Univerziteta na vrijeme dostavile prijedlog upisa u prvu godinu prvog ciklusa studija za akademsku 2026/2027. godinu.

"Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske, visokoškolske ustanove dostavljaju Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske prijedlog plana upisa studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija najkasnije do 31. januara za narednu akademsku godinu, što je Univerzitet u Banjaluci i učinio", navode oni.

Zatim, kako dodaju, resorno ministarstvo utvrđuje konačan prijedlog broja studenata, te Vlada Republike Srpske na njihov prijedlog donosi odluku najkasnije do 31. marta tekuće godine za narednu akademsku godinu.

Univerzitet u Banjaluci

upis

studenti

