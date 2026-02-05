Logo
Vozač sa 2,04 promila "zakačio" automobil porodice iz BiH, ima povrijeđenih

Izvor:

ATV

05.02.2026

07:04

Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених
Foto: Pixabay

Teži udes desio se juče, 3. februara, oko sedam sati na seoskom putu u opštini Berghajm (okrug Salcburg) kada je došlo do sudara dostavnog vozila i automobila, u kojem je bila porodica iz Bosne i Hercegovine.

Naime, 33-godišnja državljanka BiH je vozila je iz Salcburga u pravcu Lengfeldena. U automobilu su bila i njena dva d‌jeteta. Iznenada je vozač dostavnog vozila, 34-godišnji Austrijanac, prešao u suprotnu traku i došlo je do bočnog sudara.

"Žena koja je bila za volanom udarenog vozila je u nezgodi zadobila povrede neutvrđenog stepena. Njeno dvoje d‌jece ostalo je nepovrijeđeno. Sva troje su radi medicinske provjere prebačeni u bolnicu", saopštila je policija.

Alkotest kod majke bio je negativan. Međutim, kod nepovrijeđenog Austrijanca utvrđena je vrijednost od 2,04 promila alkohola.

Za vrijeme uviđaja i raščišćavanja mjesta udesa, saobraćaj je bio potpuno obustavljen.

