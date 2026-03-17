Poznati voditelj zbog "šale" o Epstinu ostavio publiku bez riječi

17.03.2026

15:51

Конан О Брајан
Foto: Tanjug/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Gledaoci dodjele Oskara bili su iznenađeni šalom voditelja Konana O'Brajena koja je izgleda aludirala na nedavno objavljene dosijee Džefrija Epštajna.

Komičar je drugi put zaredom vodio ceremoniju u Dolbi teatru u Los Anđelesu, a kontroverznu opasku je iznio tokom svog uvodnog monologa.

Prije nego što je prešao na ozbiljniji dio večeri, šezdesetdvogodišnji O’Brajen je pokušao da zagrije atmosferu nizom šala. Dotakao se kontroverznih komentara Timotija Šalamea o baletu i sopstvene zaljubljenosti u koleginicu iz serije „Da imam noge, šutirao bih te“, Rouz Birn. Nakon toga, prešao je na oštriji humor i napravio šalu o pedofilima koja je mnoge podsjetila na slučaj Epštajn.

Џефри Епстајн

O’Brajen je započeo šalu opaskom o nedostatku nominovanih britanskih glumaca ove godine. „Prvi put od 2012. godine nema nominovanih britanskih glumaca“, rekao je, prije nego što je nastavio: „Britanski portparol je rekao: 'Da, ali barem hapsimo naše pedofile.'“ Njegova šala izazvala je pomiješane reakcije publike, od glasnih uzdaha do aplauza.

Aluzija na slučaj Epštajn

Šala je povezana sa Džefrijem Epštajnom, finansijerom i osuđenim pedofilom koji se družio sa nekim od najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svijetu. Umro je 2019. godine u zatvoru u Njujorku dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima. Osuđen je 2008. godine za podvođenje maloljetnice radi prostitucije, a njegova saradnica Gislen Maksvel je 2021. godine osuđena na 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima.

Niko drugi nije optužen u vezi sa Epštajnovim zločinima, a vlada SAD je pod intenzivnim pritiskom da objavi sva dokumenta vezana za slučaj. To se konačno dogodilo u januaru ove godine, kada je 3,5 miliona stranica dokumenata postalo dostupno javnosti.

Glavni pobjednici večeri

Na ceremoniji dodjele nagrada, film „Jedna bitka za drugom“ bio je veliki pobjednik večeri, osvojivši šest statueta od ukupno 13 nominacija. Nagrađen je u kategorijama Najbolji film, Najbolji sporedni glumac (Šon Pen), Najbolji reditelj (Pol Tomas Anderson), Najbolji adaptirani scenario (takođe Pol Tomas Anderson), Najbolja montaža (Endi Jirgensen) i prva nagrada za najbolju glumu, koja je pripala Kasandri Kulukundis.

Film „Grešnici“, koji je oborio rekord u istoriji Oskara sa 16 nominacija, osvojio je četiri nagrade. Majkl B. Džordan je nagrađen za najboljeg glumca za dvostruku ulogu blizanaca Smouka i Steka, Otam Durald Arkapo za najbolju kinematografiju, Rajan Kugler za najbolji originalni scenario, a Ludvig Goranson za najbolju originalnu muziku.

